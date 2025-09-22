28
عربي-دولي
أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية
Lebanon 24
22-09-2025
|
16:30
A-
A+
قال الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
إن "المعاناة الإنسانية تتزايد في
قطاع غزة
والهجمات تتواصل"، مشيراً إلى أنّ "حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وترتكب إبادة جماعية ضد جيرانها".
وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية
الفلسطينية
وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في
نيويورك
مساء اليوم الاثنين، قال أردوغان: "أهنئ جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على احترامها لصوت العدالة، والصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية".
وذكر أردوغان أن "الوقوف ضد القمع
الإسرائيلي
مسؤولية أخلاقية"، مشيراً إلى أن "
إسرائيل
تسعى لقتل حل الدولتين، كما أنها تعزز عدم الاستقرار في المنطقة".
وتابع: "يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات
الإسرائيلية
من قطاع غزة، وحكومة نتنياهو تسعى إلى إجبار
الفلسطينيين
على الهجرة".
