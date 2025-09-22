أردوغان: الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية

قال الرئيس إن "المعاناة الإنسانية تتزايد في والهجمات تتواصل"، مشيراً إلى أنّ "حكومة بنيامين تهدف لجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وترتكب إبادة جماعية ضد جيرانها".

Advertisement



وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في مساء اليوم الاثنين، قال أردوغان: "أهنئ جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على احترامها لصوت العدالة، والصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية".



وذكر أردوغان أن "الوقوف ضد القمع مسؤولية أخلاقية"، مشيراً إلى أن " تسعى لقتل حل الدولتين، كما أنها تعزز عدم الاستقرار في المنطقة".