موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين

Advertisement

أعلن أمير في مؤتمر حل الدولتين في مقر للأمم المتحدة بنيويورك، اعتراف بلاده بدولة استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، مؤكداً أن "السلام يُبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين، وأن حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم".أما الرئيس ، فأكد بلاده بالعمل من أجل إحلال السلام في ، مجدداً الاعتراف بالدولة ومشدداً على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق تسوية شاملة ودائمة.