عربي-دولي
موناكو والبرتغال تعترفان بدولة فلسطين
Lebanon 24
22-09-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أمير
موناكو
في مؤتمر حل الدولتين في مقر
الجمعية العامة
للأمم المتحدة بنيويورك، اعتراف بلاده بدولة
فلسطين
استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، مؤكداً أن "السلام يُبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين، وأن حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم".
أما الرئيس
البرتغالي
، فأكد
التزام
بلاده بالعمل من أجل إحلال السلام في
الشرق الأوسط
، مجدداً الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
ومشدداً على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق تسوية شاملة ودائمة.
