عربي-دولي

الشرع التقى روبيو في نيويورك.. وهذا ما بحثاه

Lebanon 24
22-09-2025 | 23:42
على هامش زيارته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الاثنين نظيره الأميركي ماركو روبيو في نيويورك. 
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس السوري والوزير الأميركي ناقشا الجهود المبذولة لتحديد أماكن أميركيين مفقودين.

كما أضافت الوزارة في بيان أنهما بحثا أيضا جهود مكافحة الإرهاب و"أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تعزيز الأمن الإقليمي".

ووصل الشرع إلى نيويورك حيث من المقرر أن يلقي كلمة، غدا الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأتي زيارته إلى الولايات المتحدة بينما أكدت السلطات السورية أنها تخوض مفاوضات مع إسرائيل هدفها التوصل إلى اتفاقات أمنية تخرج بموجبها إسرائيل من المناطق التي احتلتها منذ كانون الأول 2024.

وكان الشرع أعرب في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" عن أمله بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معبراً عن امتنانه لما فعله تجاه سوريا لجهة رفع العقوبات.

هذا وسيشارك الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الذي يرافقه، في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة، حسب وكالة "سانا".(سكاي نيوز)




