دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة بالضفة الغربية

Advertisement

عرضت كندا وفرنسا وألمانيا ودول غربية وأوروبية أخرى تقديم مساهمات مالية أو طواقم طبية أو معدات لازمة لعلاج مرضى من في التي تحتلها .وقالت الدول في بيان مشترك، أصدرته كندا أمس الاثنين: "نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي ".وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان. ولم تدرج ضمن الدول الموقعة.وأفادت وكالات إغاثة في أواخر آب بأن ندرة المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحصار المفروض على المساعدات في أيار. وأعلنت في ذلك الشهر أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار.وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية والإمدادات إلى القطاع.وأثارت صور الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا إزاء هجوم إسرائيل على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ تشرين الأول 2023 وشرد سكان غزة بالكامل وتسبب في أزمة مجاعة. ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يصل إلى حد الإبادة الجماعية.