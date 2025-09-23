مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك مدينة غزة

Advertisement

أعلن الجيش ، الثلاثاء، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد بعد إطلاق قذيفة على دبابته في مدينة غزة.وقالت هيئة البث إن الضابط القتيل يقود سرية في الكتيبة 77 في الجيش الإسرائيلي وأن مسلحين أطلقوا قذيفة على دبابته.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضباط، واسمه شاهار نيتانيال بوزاغلو ويبلغ من العمر 27 عاما، أصيب جراء إطلاق القذيفة على دبابته، وأعلن مقتله لاحقا.وأضافت أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلته، فيما أُطلقت طائرة حربية النار على "نقاط مشبوهة".وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضابط المذكور هو أول قتيل من الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ بدء عملية عسكرية تستهدف المدينة الواقعة شمالي .