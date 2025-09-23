Advertisement

عربي-دولي

مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك مدينة غزة

Lebanon 24
23-09-2025
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد بعد إطلاق قذيفة على دبابته في مدينة غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الضابط القتيل يقود سرية في الكتيبة 77 في الجيش الإسرائيلي وأن مسلحين أطلقوا قذيفة على دبابته.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضباط، واسمه شاهار نيتانيال بوزاغلو ويبلغ من العمر 27 عاما، أصيب جراء إطلاق القذيفة على دبابته، وأعلن مقتله لاحقا.

وأضافت أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلته، فيما أُطلقت طائرة حربية النار على "نقاط مشبوهة".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضابط المذكور هو أول قتيل من الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ بدء عملية عسكرية تستهدف المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.
