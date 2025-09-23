Advertisement

وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:46
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة لإسرائيل بشأن عملياتها في مدينة غزة والضفة الغربية، وذلك خلال أول زيارة له إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال فاديفول، في مؤتمر للأمم المتحدة نظمته فرنسا والسعودية لدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين: "في أنحاء غزة، يعيش الأشخاص جحيما على الأرض".

ودعا وزير الخارجية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، رغم أنه "يبدو أبعد من أي وقت مضى".

وأضاف: "هذا الصراع الممتد لعقود لا يمكن حله عبر الإرهاب والدمار والقتل. لا يمكن كسبه ولا حتى إدارته. يجب أن يُحل".
الأمم المتحدة

الضفة الغربية

وزير الخارجية

الفلسطينيين

السعودية

ألمانيا

إسرائيل

نيويورك

