وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض

Advertisement

وجه الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة لإسرائيل بشأن عملياتها في مدينة غزة والضفة الغربية، وذلك خلال أول زيارة له إلى في .وقال فاديفول، في مؤتمر للأمم المتحدة نظمته والسعودية لدعم حل الدولتين بين والفلسطينيين: "في أنحاء غزة، يعيش الأشخاص جحيما على الأرض".ودعا وزير الخارجية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، رغم أنه "يبدو أبعد من أي وقت مضى".وأضاف: "هذا الصراع الممتد لعقود لا يمكن حله عبر الإرهاب والدمار والقتل. لا يمكن كسبه ولا حتى إدارته. يجب أن يُحل".