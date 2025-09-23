في هجومها على غزة.. موقع أميركي يتحدث عن سلاح إسرائيلي مهم

Advertisement

ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "القوات بدأت المرحلة الرئيسية من العملية البرية في مدينة غزة الأسبوع الماضي. وبحسب مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فإن الجهود النهائية لتفكيك في القطاع ستتم من خلال هذا الهجوم المستمر. قال المتحدث باسم الجيش ، إيفي ديفرين، إن هذه العملية قد تستمر عدة أشهر، حيث سيستغرق الأمر وقتا طويلا للتخلص تماما من معقل الحركة في غزة والأفخاخ التي ستترك بالتأكيد في أعقاب ذلك".وبحسب الموقع، "شاركت فرقتا الجيش الإسرائيلي 162 و98 في المراحل الأولى من العملية، تتبعهما قريبا الفرقة 36، والفرقة 14، والفرقة 99، والتي كانت كلها تقاتل بالفعل في كل أنحاء الجيب. ووفقاً لمسؤول عسكري "تتميز هذه المرحلة بمناورة منسقة وتدريجية تجمع بين استخبارات دقيقة وقوات جوية وبرية، تستهدف معقل حماس المركزي وتقضي على سيطرتها في هذه المنطقة. أهدافنا ثابتة: استعادة الرهائن وتفكيك حماس". ومع استمرار العملية، سيتم استخدام العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية في الهجوم. من دبابات القتال الرئيسية والطائرات المسيّرة إلى الطائرات المقاتلة والمدافع، سيُستخدم مخزون الجيش الإسرائيلي بلا شك".وأضاف الموقع، "من المرجح أن تقود سلسلة الدبابات القتالية الرئيسية من طراز ميركافا الإسرائيلية الهجوم البري للبلاد. وبصفتها العمود الفقري لسلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي، ظلت "الميركافا" عنصرًا أساسيًا في جهاز الدفاع الإسرائيلي لأكثر من أربعة عقود. وتم تصميم وتطوير دبابة القتال الرئيسية (MBT) في قسم الميركافا ومركبات القتال المدرعة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة عام 1948. ومنذ تأسيسها، أعطت الأولوية لإنتاج المنتجات المحلية من أجل الحفاظ على الاكتفاء الذاتي. وتُعدّ دبابة ميركافا بلا شك واحدة من أهم الابتكارات المحلية الإسرائيلية. بفضل درع تشوبهام الخاص بها وتخطيطها الفريد مع ناقل الحركة العكسي للمحرك، تعتبر الدبابة الإسرائيلية واحدة من أكثر الدبابات القتالية الرئيسية فعالية من نوعها في الخدمة اليوم".وتابع الموقع، "على مر السنين، خضعت سلسلة ميركافا للعديد من التحسينات، مما ضمن لها مكانتها في العصر الحديث، واليوم، يُعد نظام الحماية النشط "تروفي" من أبرز قدرات هذه الدبابة، إذ يحميها من مجموعة واسعة من المقذوفات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والصواريخ المضادة للدبابات، والقذائف الشديدة الانفجار المضادة للدبابات. والجدير بالذكر أن هذا النظام المُطوّر محليًا يُحسّن قدرة الدبابة على استهداف دبابات القتال الرئيسية للعدو، وبالتالي يزيد من قدرة طاقمها على البقاء".وبحسب الموقع، "تتميز أحدث نسخة من دبابة ميركافا، ، بخصائص أكثر إثارة للإعجاب. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، ستضاهي باراك سابقاتها من حيث القوة القاتلة، وستُزوّد أيضًا بتقنيات جديدة ستعزز من قدراتها على الأرض. بفضل المتطور الجديد، وشاشات اللمس المتعددة مقاس 21 بوصة، والخوذات المتطورة التي غالبًا ما تُربط بطيارين الطائرات المقاتلة، تُصبح طائرة باراك طائرة لا مثيل لها من حيث القدرات في مواجهة خصوم إسرائيل. وتعرض خوذة "Elbit" معلومات عن المعارك الجارية للمشغلين، وتُنتج صورة تُمكّن الطاقم من الرؤية من خلال درع الطائرة، وفقًا للشركة المصنعة".