31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن الاعتراف بفلسطين.. ترحيب من عباس والخارجية
Lebanon 24
23-09-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلان بلجيكا ولوكسمبورغ الاعتراف بدولة
فلسطين
، علق رئيس دولة فلسطين محمود غباس مرحبًا بالاعتراف.
Advertisement
وأعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزيرة خارجية إمارة أندورا إيما تور فاوس رسميا اعتراف بلادهم بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، أمس في قمة
الأمم المتحدة
.
وأشاد عباس باعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة
إسرائيل
بأمن وسلام وحسن جوار".
وأكد أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب
الإسرائيلي
الكامل من
قطاع غزة
، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".
وجدد تأكيد الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين .
كما رحبت
وزارة الخارجية
الفلسطينية
بالاعتراف الرسمي لكل من بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، وأندورا بدولة فلسطين، واعتبرت الخطوة "شجاعة وتتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس حرص تلك
الدول على
إنهاء
الاحتلال
وتحقيق السلام".
وأكدت الوزارة جاهزية فلسطين لبناء علاقات متينة مع هذه الدول، معتبرة أن الاعترافات "تحمي حل الدولتين وتدعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق التفاوضية".
ودعت الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها
الولايات المتحدة
، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز للقانون الدولي، مؤكدة أن "الوقف الفوري للحرب يمثل المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي".
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس
Lebanon 24
وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس
23/09/2025 17:04:21
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: 15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: 15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
23/09/2025 17:04:21
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
عباس يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين
23/09/2025 17:04:21
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
Lebanon 24
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
23/09/2025 17:04:21
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الفلسطينية
الإسرائيلي
الدول على
قطاع غزة
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
Lebanon 24
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
09:42 | 2025-09-23
23/09/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟
Lebanon 24
مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟
07:34 | 2025-09-23
23/09/2025 07:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا قد تدفع إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
تركيا قد تدفع إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي.. تقرير أميركي يكشف
06:00 | 2025-09-23
23/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
Lebanon 24
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
05:32 | 2025-09-23
23/09/2025 05:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
04:45 | 2025-09-23
23/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:42 | 2025-09-23
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تفكيك شبكة خطيرة في نيويورك
07:34 | 2025-09-23
مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟
06:00 | 2025-09-23
تركيا قد تدفع إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي.. تقرير أميركي يكشف
05:32 | 2025-09-23
بعد هجوم الليلة الماضية.. رئيسة الوزراء الدنماركية: الأخطر على البنى التحتية
04:45 | 2025-09-23
وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة
04:32 | 2025-09-23
وزارة الصحة الفلسطينية تُحذر: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات في غزة
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 17:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24