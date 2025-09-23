عن الاعتراف بفلسطين.. ترحيب من عباس والخارجية

بعد إعلان بلجيكا ولوكسمبورغ الاعتراف بدولة ، علق رئيس دولة فلسطين محمود غباس مرحبًا بالاعتراف.

وأعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزيرة خارجية إمارة أندورا إيما تور فاوس رسميا اعتراف بلادهم بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، أمس في قمة .



وأشاد عباس باعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة بأمن وسلام وحسن جوار".



وأكد أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الكامل من ، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".



وجدد تأكيد الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين .

كما رحبت بالاعتراف الرسمي لكل من بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، وأندورا بدولة فلسطين، واعتبرت الخطوة "شجاعة وتتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس حرص تلك إنهاء وتحقيق السلام".



وأكدت الوزارة جاهزية فلسطين لبناء علاقات متينة مع هذه الدول، معتبرة أن الاعترافات "تحمي حل الدولتين وتدعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق التفاوضية".



ودعت الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها ، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز للقانون الدولي، مؤكدة أن "الوقف الفوري للحرب يمثل المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي".