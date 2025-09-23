Advertisement

عربي-دولي

عن الاعتراف بفلسطين.. ترحيب من عباس والخارجية

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:45
Doc-P-1420392-638942175396455987.png
Doc-P-1420392-638942175396455987.png photos 0
بعد إعلان بلجيكا ولوكسمبورغ الاعتراف بدولة فلسطين، علق رئيس دولة فلسطين محمود غباس مرحبًا بالاعتراف.
وأعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزيرة خارجية إمارة أندورا إيما تور فاوس رسميا اعتراف بلادهم بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، أمس في قمة الأمم المتحدة.

وأشاد عباس باعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

وأكد أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

وجدد تأكيد  الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين .
 
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاعتراف الرسمي لكل من بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، وأندورا بدولة فلسطين، واعتبرت الخطوة "شجاعة وتتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".

وأكدت الوزارة جاهزية فلسطين لبناء علاقات متينة مع هذه الدول، معتبرة أن الاعترافات "تحمي حل الدولتين وتدعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق التفاوضية".

ودعت الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز للقانون الدولي، مؤكدة أن "الوقف الفوري للحرب يمثل المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي".
