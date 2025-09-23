Advertisement

عربي-دولي

بعد دعوة رئيس فنزويلا للحوار.. ماذا قال البيت الابيض؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:21
رفض البيت الأبيض طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لتهدئة التوترات بين البلدين، فيما تنفذ الولايات المتحدة عمليات لمكافحة المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية تعتبرها كراكاس "تهديدا".
ويأتي هذا الرفض مع تأييد زعيمين في المعارضة الفنزويلية تعزيز الوجود البحري الأميركي قرب الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية معتبران أنه أمر مهم للغاية لاستعادة الديموقراطية.
وأرسل ترامب ثماني سفن حربية وغواصة إلى جنوب الكاريبي في عملية لمكافحة المخدرات تخشى فنزويلا أن تكون مقدمة لغزو محتمل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمّرت القوات الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب للاشتباه في أنها تنقل مخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا.
 
