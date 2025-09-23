Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرأس اجتماعاً اليوم حول مقترح للسلام بغزة.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:51
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بقادة ومسؤولين من دول عدة ذات أغلبية مسلمة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.
وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لصحافيين أمس الاثنين إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.

وذكر موقع "أكسيوس" Axios، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.
