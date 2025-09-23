ترامب يرأس اجتماعاً اليوم حول مقترح للسلام بغزة.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

Advertisement

يلتقي الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، بقادة ومسؤولين من دول عدة ذات أغلبية مسلمة لمناقشة الوضع في ، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم ، لصحافيين أمس الاثنين إن سيعقد اجتماعا مع والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.وذكر موقع "أكسيوس" Axios، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.