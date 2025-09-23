كلمة لترامب اليوم أمام الأمم المتحدة.. ماذا سيقول؟

Advertisement

من المرتقب ان يلقي الرئيس الأميركي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم جاهدين احتواء أزمات من غزة إلى ويشككون في ما إذا كانت ، بسياستها الخارجية "أميركا أولا"، لا تزال مستعدة للاضطلاع بدور قيادي في الشؤون العالمية.فمنذ توليه منصبه في كانون الثاني ، قلب السياسة الخارجية الأميركية رأسا على عقب وقلص المساعدات الخارجية وفرض رسوما جمركية على دول صديقة ومعادية على حد سواء وأقام علاقات أكثر دفئا، وإن كانت لا تخلو من التقلبات، مع .وفي الوقت نفسه سعى إلى حل عدد من أكثر النزاعات المستعصية في العالم، وهو ما لم يحقق سوى نجاح محدود حتى الآن.ومن المتوقع أن يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة كلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بما في ذلك ترامب الذي سيلقي ثاني كلمة بعد افتتاح الجلسة في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.وستأتي كلمة ترامب بعد مرور 8 أشهر من ولايته الثانية التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات وأثارت مخاوف إنسانية وشكوكا حول مستقبل ، مما دفع للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاولة خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.ولم يقدم مسؤولو بعد أي مؤشرات بشأن ما سيقوله ترامب. لكن وثائق اطلعت عليها رويترز أشارت إلى أن إدارة ترامب تعتزم الدعوة هذا الأسبوع إلى تضييق الخناق على حق اللجوء بشكل حاد، سعيا للتراجع عن إطار يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية بشأن الحماية الإنسانية.وقال متحدث باسم الأميركية إن موقف ترامب الأكثر ميلا إلى القيود سيشمل إلزام طالبي اللجوء بطلب الحماية في أول دولة يدخلونها، وليس في دولة من اختيارهم.ومن المتوقع أن يعقد غوتيريش وترامب لقاء رسميا للمرة الأولى منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير.ويصف ترامب الأمم المتحدة بأن لديها "إمكانات هائلة" لكنه يقول إن عليها أن "تنظم أمورها".(سكاي نيوز)