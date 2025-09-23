Advertisement

بعد رصد مسيّرات مجهولة ليلا.. مطار كوبنهاغن يستأنف الرحلات الجوية

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:21
بعد تعليقها أو تحويلها خلال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة مجهولة، استأنف مطار كوبنهاغن، صباح اليوم الثلاثاء الرحلات الجوية.
ولفتت الشرطة الدنماركية إلى رؤية مسيرتين كبيرتين، أو ثلاث، مجهولة الهوية أمس الاثنين، مما تسبب في وقف إقلاع الرحلات من أكبر مطار في إسكندنافيا، أو تحويلها إلى مطارات أخرى قريبة.

وقال مطار كوبنهاغن الدولي، معروف أيضا باسم مطار كاستروب، في بيان على موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء: "أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات".

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية وجودًا أمنيًا كبيرًا في محيط المطار.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية "إن آر كي" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وعادت الحركة إلى طبيعتها لاحقا.

ومن غير الواضح مصدر تلك المسيرات.(سكاي نيوز)


