عربي-دولي

ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:25
Doc-P-1420426-638942238879228666.png
Doc-P-1420426-638942238879228666.png photos 0
بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، أمس الإثنين، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع، بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شوارع مدينو نيويورك.


وأظهر فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حساب Brut أن الشرطة الأميركية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: "أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي.
 
وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: "تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.
 
(سكاي نيوز)
