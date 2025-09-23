Advertisement

وزارة الصحة الفلسطينية تُحذر: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات في غزة

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:32
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن أياماً قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية ما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، موضحة أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

إلى ذلك يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة. وتتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الرمال الجنوبي و حي النصر وآخر شارع الجلاء.(العربية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24