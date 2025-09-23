Advertisement

وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:45
توفي الوم الثلاثاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وفق ما أعلن الديوان الملكي.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أنه سيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر هذا اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على سماحته بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة.(العربية)
 
