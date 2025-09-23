وفاة المفتي العام للسعودية.. وهذا موعد الجنازة

Advertisement

توفي الوم الثلاثاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وفق ما أعلن الديوان الملكي.وأوضح الديوان الملكي في بيان أنه سيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر هذا اليوم في جامع الإمام بن عبدالله بمدينة .كما وجّه خادم الشريفين بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على سماحته بعد صلاة العصر في الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد .(العربية)