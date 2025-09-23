Advertisement

عربي-دولي

مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:34
أفادت وزارة الصحة في بأن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن "أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة".

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود".

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".
