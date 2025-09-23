مستشفيات غزة... هل تتوقف نهائياً قريباً؟

Advertisement

أفادت في بأن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في إن "أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في تدخل مرحلة غاية في الخطورة".وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود".وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".