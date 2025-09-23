30
عربي-دولي
ترامب: أحاول تحقيق السلام في غزة
Lebanon 24
23-09-2025
|
10:55
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنه نجح في "إرساء علاقات ثمينة مع
السعودية
ودول الخليج".
وقال
ترامب
إنه حاول "تحقيق السلام في غزة"، وطالب حركة
حماس
"بإطلاق سراح كل المحتجزين في القطاع دفعة واحدة".
وفي الملف
الإيراني
، أكد ترامب أن "السلاح
النووي
يشكل أكبر خطر"، وتابع: "عرضت على خامنئي (المرشد الإيراني) التعاون، والرد كان تهديد المصالح الأميركية".
وتناول الرئيس الأميركي جهوده من أجل "إنهاء الحرب الروسية في
أوكرانيا
"، وذلك في سياق جهوده "لإنهاء 7 حروب"، موضحا أنه يستحق "الحصول على جائزة نوبل".
وقال ترامب إن "آلاف الجنود الشباب يموتون أسبوعيا من
روسيا
وأوكرانيا"، مؤكدا أن "استمرار الحرب في أوكرانيا يشوه صورة روسيا".
واتهم ترامب "الهند والصين بتمويل الحرب في أوكرانيا عبر شراء
النفط
الروسي".
كما ذكر ترامب أن "
أوروبا
مستمرة في شراء النفط الروسي، وتمول حربا ضدها"، متعهدا "بفرض عقوبات إضافية على روسيا، إذا أوقفت أوروبا شراء النفط الروسي".
