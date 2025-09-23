ترامب: أحاول تحقيق السلام في غزة

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنه نجح في "إرساء علاقات ثمينة مع ودول الخليج".وقال إنه حاول "تحقيق السلام في غزة"، وطالب حركة "بإطلاق سراح كل المحتجزين في القطاع دفعة واحدة".وفي الملف ، أكد ترامب أن "السلاح يشكل أكبر خطر"، وتابع: "عرضت على خامنئي (المرشد الإيراني) التعاون، والرد كان تهديد المصالح الأميركية".وتناول الرئيس الأميركي جهوده من أجل "إنهاء الحرب الروسية في "، وذلك في سياق جهوده "لإنهاء 7 حروب"، موضحا أنه يستحق "الحصول على جائزة نوبل".وقال ترامب إن "آلاف الجنود الشباب يموتون أسبوعيا من وأوكرانيا"، مؤكدا أن "استمرار الحرب في أوكرانيا يشوه صورة روسيا".واتهم ترامب "الهند والصين بتمويل الحرب في أوكرانيا عبر شراء الروسي".كما ذكر ترامب أن " مستمرة في شراء النفط الروسي، وتمول حربا ضدها"، متعهدا "بفرض عقوبات إضافية على روسيا، إذا أوقفت أوروبا شراء النفط الروسي".