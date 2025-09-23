الرياض: الإجماع الدولي يتزايد دعماً لحقوق الفلسطينيين

Advertisement

رحبت باعتراف وبلجيكا ولوكسمبرغ ومالطا ودول أخرى بدولة .وأشارت الى "أن تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع الدولي على حقوق ".أضافت: "تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع على حق الفلسطينيين في دولتهم".ودعت السعودية جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة وترسيخ حل الدولتين. (العربية)