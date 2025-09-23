Advertisement

عربي-دولي

الرياض: الإجماع الدولي يتزايد دعماً لحقوق الفلسطينيين

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:14
رحبت السعودية باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرغ ومالطا ودول أخرى بدولة فلسطين.
وأشارت الى "أن تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع الدولي على حقوق الفلسطينيين".
أضافت: "تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع على حق الفلسطينيين في دولتهم".
ودعت السعودية جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترسيخ حل الدولتين. (العربية)
