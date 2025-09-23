Advertisement

عربي-دولي

طهران.. والفرصة الأخيرة

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1420553-638942483898580269.png
Doc-P-1420553-638942483898580269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري وزراء إيرانيون وأوروبيون، اليوم الثلاثاء، مباحثات نووية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما اعتُبر فرصة أخيرة لطهران لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية عليها بعد تصويت مجلس الأمن الأخير.
Advertisement

بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، أمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت المقبل للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي، من أجل تفادي إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب اتفاق 2015.

ووضعت الدول الأوروبية ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات:

- استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة.

- تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية.

- تقديم معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

ويعتقد الأوروبيون أن هذه الشروط لم تُستوفَ حتى الآن.

من جانبها، تتهم إيران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية سلبية على المناقشات، وتقول إنها طرحت مقترحاً "متوازناً" لم يُكشف عن تفاصيله بعد.

يأتي الاجتماع بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية الزناد المنصوص عليها في اتفاق 2015، وسط تحذيرات من إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم يتم التوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة.

ويأمل مراقبون أن يوفر انعقاد قمة الأمم المتحدة بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فرصة لإطلاق مفاوضات جديدة تتيح تمديد تعليق العقوبات إذا نجحت المحادثات في تحقيق تقدم ملموس. (العين)
مواضيع ذات صلة
فرصة أخيرة لإعادة أموال المودعين
lebanon 24
23/09/2025 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جنيف تخطف أنظار العالم.. فرصة أخيرة للمفاوضات النووية الايرانية - الاوروبية
lebanon 24
23/09/2025 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة ديبلوماسية تسبق التمديد لليونيفيل.. واشنطن: فرصة أخيرة للحكومة اللبنانية لتنفيذ قراراتها
lebanon 24
23/09/2025 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار وأي فرصة للسلام (CNN)
lebanon 24
23/09/2025 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

البريطانيين

مجلس الأمن

الأوروبيين

الإيرانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:52 | 2025-09-23
14:28 | 2025-09-23
14:23 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:50 | 2025-09-23
13:32 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24