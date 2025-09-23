28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضغط أميركي لتوقيع الاتفاق الأمني السوري-الإسرائيلي في هذا الموعد… تقرير يتحدث
Lebanon 24
23-09-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "
سكاي نيوز
" : كشفت مصادر، أن الإدارة الأميركية تضغط لتوقيع اتفاق أمني بين
سوريا
وإسرائيل خلال يومي الأربعاء أو الخميس.
Advertisement
وتشير المصادر إلى أن مفاوضات الترتيبات الأمنية تركز على ضبط حركة الجيش السوري في الجنوب واستبداله بقوى الأمن الداخلي وسحب السلاح الثقيل من المنطقة، بالإضافة إلى ممارسة ضغط دولي على الشيخ حكمت الهجري للموافقة على إدخال قوى الأمن الداخلي التي شكلتها دمشق مؤخراً بقيادة سليمان عبد الباقي.
كما تشمل المفاوضات السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء
السورية
لضمان حرية حركتها تجاه
إيران
، والاحتفاظ بموقعي مرصد الرادار في جبل الشيخ وتل الحارة جنوبي سوريا.
ويزور الرئيس السوري أحمد
الشرع
نيويورك حاليا، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول مشاركة لرئيس سوري بهذا التجمع السنوي لزعماء العالم منذ 6 عقود تقريبا.
والتقى الشرع الإثنين
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو في نيويورك.
وقال تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "ناقش الشرع وروبيو جهود مكافحة الإرهاب الجارية وكذلك
الجهود المبذولة للعثور على الأمريكيين المفقودين ومدى أهمية العلاقات
الإسرائيلية
السورية في تحقيق قدر أكبر من الأمن الإقليمي".
وذكرت "رويترز" أن
الولايات المتحدة
تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق أمني مع
إسرائيل
خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك هذا الأسبوع.
ورغم إطاحة نظام
الأسد
، لا يزال النزاع على الأراضي وانعدام الثقة السياسي المتجذر بين البلدين قائمين.
ويجري الجانبان محادثات لإبرام اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل، وانسحاب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وقال الشرع إن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وعبر عن أمله في أن تفضي المناقشات إلى الحفاظ على سيادة سوريا ومعالجة مخاوف إسرائيل الأمنية.
وقال السناتور الأميركي لينزي غراهام، حليف
ترامب
، إنه سيدعم إلغاء
العقوبات
المفروضة على سوريا إذا مضت حكومة الشرع قدما نحو إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان سوريا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الشرع إن "الغضب من احتلال إسرائيل لأراض سورية سيؤثر على موقف دمشق من إسرائيل".
وتابع الرئيس السوري: "إسرائيل أجرت تقدما الآن على الأراضي السورية يجب أن ترجع إلى ما كانت عليه في السابق، وإذا كان لديها بعض المخاوف الأمنية تُناقش من خلال وسطاء إقليميين وعالميين كالولايات المتحدة. هناك دائما فرضيات تقول ما الذي تريده إسرائيل، هل فعلا لديها تخوفات أمنية أم لديها أطماع توسعية هذا ما سيحدده الالتزام ببنود الاتفاق الحالي الذي نجري التفاوض عليه".
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية تنفي للـLBCI صحة المعلومات المتداولة عن توجّه دمشق لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل برعاية أميركية في أيلول المقبل
Lebanon 24
الخارجية السورية تنفي للـLBCI صحة المعلومات المتداولة عن توجّه دمشق لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل برعاية أميركية في أيلول المقبل
23/09/2025 21:31:29
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "وحش إسرائيلي فريد من نوعه".. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "وحش إسرائيلي فريد من نوعه".. هذا ما كشفه
23/09/2025 21:31:29
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
23/09/2025 21:31:29
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن الدعم الإيراني لحزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن الدعم الإيراني لحزب الله.. هذا ما كشفه
23/09/2025 21:31:29
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
العقوبات
إسرائيل
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 11:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
Lebanon 24
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
14:28 | 2025-09-23
23/09/2025 02:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
Lebanon 24
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
14:23 | 2025-09-23
23/09/2025 02:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك الأردني يحذر من استمرار الحروب: السلاح ليس الحل
Lebanon 24
الملك الأردني يحذر من استمرار الحروب: السلاح ليس الحل
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
Lebanon 24
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
13:50 | 2025-09-23
23/09/2025 01:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:52 | 2025-09-23
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
14:28 | 2025-09-23
بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها
14:23 | 2025-09-23
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
14:00 | 2025-09-23
الملك الأردني يحذر من استمرار الحروب: السلاح ليس الحل
13:50 | 2025-09-23
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
13:32 | 2025-09-23
ميكروفونات الأمم المتحدة تعرقل خطاب الزعماء وتثير ضجة (فيديو)
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24