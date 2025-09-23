أردوغان: ما يحدث في غزة إبادة على الهواء مباشرة

Advertisement

أعرب الرئيس خلال خطابه في عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين عن هذا الاجتماع.ودعا "كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة إلى فعل ذلك".وأكد "أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، وأكثر من 20 ألف طفل استشهدوا في ".وأشار أردوغان "أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية في قطاع غزة، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة".أضاف: الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، وإسرائيل لم تتمكن حتى الآن من حجب حقيقة ما يحدث في قطاع غزة".وتابع "أن الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف".ورأى "أن التجارة الدولية تشهد تغييرات جذرية بسبب سياسة الحمائية واضطراب سلاسل التوريد".وقال أردوغان: "نتجه بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع يمتد من لأوروبا وهو الممر الاستراتيجي عبر بحر قزوين".وأكد "أنه يجب تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية لا أداة جديدة للطغيان".وقال الرئيس التركي: نؤيد مبادرة "يو إن 80" لزيادة كفاءة الأمم المتحدة.وأشار الى أن "العالم أكبر من 5 دول ونريد نظاما يكون الحق فيه هو القوي وليس العكس". (الجزيرة)