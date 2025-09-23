علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية

Advertisement

هذا الشهر، قادت علي بابا جولة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار في شركة X Square Robot المتخصصة في الروبوتات البشرية، وضخت 60 مليون دولار في الشركة المطورة لتطبيق PixVerse لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، كما أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة Honor للهواتف الذكية.ومنذ تشرين الثاني 2022، انضمت الشركة إلى صفقات تتجاوز قيمتها 3.3 مليار دولار في شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأعلنت عن خطط لإنفاق 380 مليار يوان (53.4 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.ويقول محللون إن علي بابا تُرسّخ مكانتها كأكثر المستثمرين جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، بمستوى إنفاق يضاهي كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، ويُتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار خلال خمس سنوات، ارتفاعًا من أقل من 400 مليار دولار حاليًا.انعكس ذلك على نتائجها المالية وأسهمها في الأسواق التي ارتفعت بأكثر من 90% منذ بداية العام. وفي الربع الأخير، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 26% إلى 33.4 مليار يوان بدعم من الطلب المتزايد على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.ويرى خبراء أن الجمع بين البنية السحابية وكميات البيانات الضخمة يضع علي بابا في موقع تنافسي قوي لإعادة ابتكار أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تعمل الشركة على تطوير نماذج وأدوات للذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص ومقاطع الفيديو، وتخطط لمنافسة شركات عالمية مثل ميتا بنظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.بهذه الخطوات، تؤكد علي بابا عودتها كلاعب رئيسي في سباق التكنولوجيا العالمي، بعد فترة من التراجع وعدم الاستقرار الإداري.