27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
Lebanon 24
23-09-2025
|
13:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد سنوات
من الأخطاء الإدارية، عادت مجموعة
علي بابا
الصينية
لتراهن بقوة على
الذكاء الاصطناعي
، معلنةً عن استثمارات وشراكات ضخمة في هذا القطاع الذي تصفه بأنه مستقبل أعمالها.
Advertisement
هذا الشهر، قادت علي بابا جولة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار في شركة X Square Robot المتخصصة في الروبوتات البشرية، وضخت 60 مليون دولار في الشركة المطورة لتطبيق PixVerse لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، كما أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة Honor للهواتف الذكية.
ومنذ تشرين الثاني 2022، انضمت الشركة إلى صفقات تتجاوز قيمتها 3.3 مليار دولار في شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأعلنت عن خطط لإنفاق 380 مليار يوان (53.4 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويقول محللون إن علي بابا تُرسّخ مكانتها كأكثر المستثمرين جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، بمستوى إنفاق يضاهي كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، ويُتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار خلال خمس سنوات، ارتفاعًا من أقل من 400 مليار دولار حاليًا.
انعكس ذلك على نتائجها المالية وأسهمها في الأسواق
الأمريكية
التي ارتفعت بأكثر من 90% منذ بداية العام. وفي الربع الأخير، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 26% إلى 33.4 مليار يوان بدعم من الطلب المتزايد على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء أن الجمع بين البنية السحابية وكميات البيانات الضخمة يضع علي بابا في موقع تنافسي قوي لإعادة ابتكار أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تعمل الشركة على تطوير نماذج وأدوات للذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص ومقاطع الفيديو، وتخطط لمنافسة شركات عالمية مثل ميتا بنظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
بهذه الخطوات، تؤكد علي بابا عودتها كلاعب رئيسي في سباق التكنولوجيا العالمي، بعد فترة من التراجع وعدم الاستقرار الإداري.
مواضيع ذات صلة
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
Lebanon 24
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
24/09/2025 01:16:10
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
24/09/2025 01:16:10
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقلب موازين الأسواق العالمية: فرص استثمار هائلة وتهديدات لصناعات تقليدية
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقلب موازين الأسواق العالمية: فرص استثمار هائلة وتهديدات لصناعات تقليدية
24/09/2025 01:16:10
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
24/09/2025 01:16:10
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الذكاء الاصطناعي
الأمريكية
بعد سنوات
علي بابا
سنوات من
الصينية
أمريكي
البشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
16:32 | 2025-09-23
23/09/2025 04:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
Lebanon 24
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
16:27 | 2025-09-23
23/09/2025 04:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
Lebanon 24
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
16:14 | 2025-09-23
23/09/2025 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:05 | 2025-09-23
23/09/2025 04:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
16:00 | 2025-09-23
23/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:32 | 2025-09-23
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
16:27 | 2025-09-23
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
16:14 | 2025-09-23
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
16:05 | 2025-09-23
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:00 | 2025-09-23
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
15:47 | 2025-09-23
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24