Advertisement

إقتصاد

علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1420636-638942574981492861.png
Doc-P-1420636-638942574981492861.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد سنوات من الأخطاء الإدارية، عادت مجموعة علي بابا الصينية لتراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي، معلنةً عن استثمارات وشراكات ضخمة في هذا القطاع الذي تصفه بأنه مستقبل أعمالها.
Advertisement

هذا الشهر، قادت علي بابا جولة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار في شركة X Square Robot المتخصصة في الروبوتات البشرية، وضخت 60 مليون دولار في الشركة المطورة لتطبيق PixVerse لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، كما أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة Honor للهواتف الذكية.

ومنذ تشرين الثاني 2022، انضمت الشركة إلى صفقات تتجاوز قيمتها 3.3 مليار دولار في شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأعلنت عن خطط لإنفاق 380 مليار يوان (53.4 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويقول محللون إن علي بابا تُرسّخ مكانتها كأكثر المستثمرين جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، بمستوى إنفاق يضاهي كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، ويُتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار خلال خمس سنوات، ارتفاعًا من أقل من 400 مليار دولار حاليًا.

انعكس ذلك على نتائجها المالية وأسهمها في الأسواق الأمريكية التي ارتفعت بأكثر من 90% منذ بداية العام. وفي الربع الأخير، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 26% إلى 33.4 مليار يوان بدعم من الطلب المتزايد على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء أن الجمع بين البنية السحابية وكميات البيانات الضخمة يضع علي بابا في موقع تنافسي قوي لإعادة ابتكار أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تعمل الشركة على تطوير نماذج وأدوات للذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص ومقاطع الفيديو، وتخطط لمنافسة شركات عالمية مثل ميتا بنظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

بهذه الخطوات، تؤكد علي بابا عودتها كلاعب رئيسي في سباق التكنولوجيا العالمي، بعد فترة من التراجع وعدم الاستقرار الإداري.
مواضيع ذات صلة
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
lebanon 24
24/09/2025 01:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
lebanon 24
24/09/2025 01:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقلب موازين الأسواق العالمية: فرص استثمار هائلة وتهديدات لصناعات تقليدية
lebanon 24
24/09/2025 01:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
lebanon 24
24/09/2025 01:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي

الأمريكية

بعد سنوات

علي بابا

سنوات من

الصينية

أمريكي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-09-23
16:27 | 2025-09-23
16:14 | 2025-09-23
16:05 | 2025-09-23
16:00 | 2025-09-23
15:47 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24