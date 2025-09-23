الملك الأردني يحذر من استمرار الحروب: السلاح ليس الحل

Advertisement

أكد العاهل الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن الأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات .وفي خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الثمانين، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، قال العاهل الأردني: "لن يتحقق الأمن إلا عندما تبدأ وإسرائيل في العيش جنبا إلى جنب هذا هو حل الدولتين ".وأوضح أن "الاعتراف بالدولة حق لا نقاش فيه وليس مكافأة".ومضى قائلا: "على مدى العامين الماضيين رأينا أخيرا ضمير العالم يتحرك وشهدنا شعوبا من كل ركن في العالم يؤكدون بشجاعة وبصوت واحد بأن الوقت قد حان".وشدد على أن "الحروب المتكررة تعلم أجيالا من والإسرائيليين أن السلاح هو ملاذهم الوحيد".