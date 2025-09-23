Advertisement

عربي-دولي

الملك الأردني يحذر من استمرار الحروب: السلاح ليس الحل

Lebanon 24
23-09-2025 | 14:00
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن الأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الثمانين، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، قال العاهل الأردني: "لن يتحقق الأمن إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنبا إلى جنب هذا هو حل الدولتين ".

وأوضح أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق لا نقاش فيه وليس مكافأة".

ومضى قائلا: "على مدى العامين الماضيين رأينا أخيرا ضمير العالم يتحرك وشهدنا شعوبا من كل ركن في العالم يؤكدون بشجاعة وبصوت واحد بأن الوقت قد حان".

وشدد على أن "الحروب المتكررة تعلم أجيالا من الفلسطينيين والإسرائيليين أن السلاح هو ملاذهم الوحيد".
 
