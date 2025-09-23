ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي

Advertisement

اعتبر ماكرون أن "حصول نظيره الأميركي على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في ".وقال في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" : "أرى رئيسا أميركيا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر (الأمم المتحدة): أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات+. جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم الى حل لهذا النزاع"، في إشارة الى العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين".الى ذلك، رأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى "يوم تعترف بها دولة ". (الوكالة الوطنية)