عربي-دولي
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
Lebanon 24
23-09-2025
|
14:23
A-
A+
اعتبر
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون أن "حصول نظيره الأميركي
دونالد ترامب
على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في
قطاع غزة
".
وقال في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في"
الفرنسية
: "أرى رئيسا أميركيا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر (الأمم المتحدة): أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات+. جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم الى حل لهذا النزاع"، في إشارة الى العمليات العسكرية
الإسرائيلية
المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين".
الى ذلك، رأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى "يوم تعترف بها دولة
إسرائيل
". (الوكالة الوطنية)
