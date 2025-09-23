Advertisement

بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها

23-09-2025 | 14:28
كشف تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، استنادًا إلى تقييم استخباراتي أوكراني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن ابنة عمّه آنا تسيفيلييفا في وزارة الدفاع بهدف مراقبة المسؤولين والإبلاغ عن أي "خيانة" أو فساد.
ووفق التقييم، تزامن تعيين تسيفيلييفا نائبة لوزير الدفاع مع إسناد وزارة الطاقة لزوجها، في خطوة اعتبرها التقرير تعبيرًا عن تراجع ثقة بوتين بقدرة كبار مسؤولي الدولة على إدارة الحرب في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن آنا، التي لم تكن لديها خبرة في قطاع الدفاع، أُرسلت للتجسس على الوزارة ورفع تقارير مباشرة إلى بوتين، ما عجّل باعتقالات نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بحق عدد من المسؤولين والمتعاقدين في قطاع الدفاع.

كما أضاف بوتين العام الماضي منصب سكرتيرة الدولة بوزارة الدفاع إلى مهام تسيفيلييفا، مانحًا إياها صلاحيات واسعة على الميزانية والموظفين، في مزيج نادر من الأدوار السياسية والبيروقراطية.

ويؤكد التقييم أن تسيفيلييفا، التي كانت تعمل في قطاع الأعمال الطبية، أصبحت تقود إحدى مجموعات أقارب بوتين في الحكومة، مكلفة بتكييف الاقتصاد مع احتياجات وزارة الدفاع والحد من الفساد والتجاوزات.
