بوتين عيّن ابنة عمّه في وزارة الدفاع.. وهذه مهمّتها

كشف تقرير لصحيفة "التايمز" ، استنادًا إلى تقييم استخباراتي أوكراني، أن عيّن ابنة عمّه آنا تسيفيلييفا في بهدف مراقبة المسؤولين والإبلاغ عن أي "خيانة" أو فساد.ووفق التقييم، تزامن تعيين تسيفيلييفا نائبة لوزير الدفاع مع إسناد لزوجها، في خطوة اعتبرها التقرير تعبيرًا عن تراجع ثقة بقدرة كبار مسؤولي إدارة الحرب في .وأشار التقرير إلى أن آنا، التي لم تكن لديها خبرة في قطاع الدفاع، أُرسلت للتجسس على الوزارة ورفع تقارير مباشرة إلى بوتين، ما عجّل باعتقالات نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بحق عدد من المسؤولين والمتعاقدين في قطاع الدفاع.كما أضاف بوتين العام الماضي منصب سكرتيرة الدولة بوزارة الدفاع إلى مهام تسيفيلييفا، مانحًا إياها صلاحيات واسعة على الميزانية والموظفين، في مزيج نادر من الأدوار السياسية والبيروقراطية.ويؤكد التقييم أن تسيفيلييفا، التي كانت تعمل في قطاع الأعمال الطبية، أصبحت تقود إحدى مجموعات أقارب بوتين في الحكومة، مكلفة بتكييف الاقتصاد مع احتياجات وزارة الدفاع والحد من الفساد والتجاوزات.