Advertisement

عربي-دولي

مندوب فلسطين: ندعو قوات الاحتلال للانسحاب الكامل من قطاع غزة

Lebanon 24
23-09-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1420671-638942634317881438.jpg
Doc-P-1420671-638942634317881438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة هو السبيل الوحيد للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مشدداً على أن قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية تمهد الطريق نحو السلام في المنطقة.
Advertisement

وأشار منصور إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من الحرمان ويواجه حالياً محاولة جديدة لتدميره، مؤكداً أن الأولوية القصوى الآن هي إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا منصور قوات الاحتلال إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة فوراً، لتحقيق الأمن والسلام المستدامين في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
مندوب الجزائر في الأمم المتحدة: ندعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
lebanon 24
24/09/2025 01:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل الانسحاب من غزة
lebanon 24
24/09/2025 01:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدين استهداف قوات اليونيفيل وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان
lebanon 24
24/09/2025 01:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين: إسرائيل تمارس سياسة التجويع على سكان غزة بالكامل
lebanon 24
24/09/2025 01:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة الفلسطينية

الأمم المتحدة

الفلسطينية

الإسرائيلي

رياض منصور

الدولة ال

قطاع غزة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-09-23
16:27 | 2025-09-23
16:14 | 2025-09-23
16:05 | 2025-09-23
16:00 | 2025-09-23
15:47 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24