مندوب فلسطين: ندعو قوات الاحتلال للانسحاب الكامل من قطاع غزة

أكد مندوب في ، أن وقف إطلاق النار الفوري في هو السبيل الوحيد للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مشدداً على أن قرارات الاعتراف بالدولة تمهد الطريق نحو السلام في المنطقة.وأشار منصور إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من الحرمان ويواجه حالياً محاولة جديدة لتدميره، مؤكداً أن الأولوية القصوى الآن هي إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.ودعا منصور قوات إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة فوراً، لتحقيق الأمن والسلام المستدامين في المنطقة.