المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل

وقال روث أمام المحكمة الفيدرالية: "من الصعب علي أن أصدق أن جريمة وقعت ما لم يتم الضغط على الزناد"، مشيرًا إلى أنه كان يرى أثناء سيره نحو الحفرة السادسة في ملعب الغولف، وكان بإمكانه إطلاق النار على عنصر الخدمة السرية لو كانت لديه نية لإيذاء أحد.واستغرق المتهم 55 دقيقة من أصل ساعة و45 دقيقة خُصصت له للمرافعة، بينما استخدم الادعاء العام تقريبًا كامل الوقت المخصص له قبل أن تُحال القضية لهيئة المحلفين للمداولة.وكانت القاضية الفيدرالية إيلين كانون قد حذرت روث من الخروج عن الموضوع أثناء مرافعته، وأمرت بإخراج هيئة المحلفين من القاعة مرتين صباح الثلاثاء لتذكيره بالتحذير.ويقول الادعاء إن روث أمضى أسابيع في التخطيط لقتل ترامب، قبل أن يوجه بندقية عبر الأشجار في 15 أيلول 2024 بينما كان الرئيس يلعب الغولف في ناديه الريفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا.