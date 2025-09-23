27
عربي-دولي
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
Lebanon 24
23-09-2025
|
15:47
A-
A+
د
نفى رايان روث، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
العام الماضي في ملعب غولف بولاية
فلوريدا
، نيته قتل أي شخص في ذلك اليوم، وذلك خلال مرافعته الختامية أمام هيئة المحلفين يوم الثلاثاء.
وقال روث أمام المحكمة الفيدرالية: "من الصعب علي أن أصدق أن جريمة وقعت ما لم يتم الضغط على الزناد"، مشيرًا إلى أنه كان يرى
ترامب
أثناء سيره نحو الحفرة السادسة في ملعب الغولف، وكان بإمكانه إطلاق النار على عنصر الخدمة السرية لو كانت لديه نية لإيذاء أحد.
واستغرق المتهم 55 دقيقة من أصل ساعة و45 دقيقة خُصصت له للمرافعة، بينما استخدم الادعاء العام تقريبًا كامل الوقت المخصص له قبل أن تُحال القضية لهيئة المحلفين للمداولة.
وكانت القاضية الفيدرالية إيلين كانون قد حذرت روث من الخروج عن الموضوع أثناء مرافعته، وأمرت بإخراج هيئة المحلفين من القاعة مرتين صباح الثلاثاء لتذكيره بالتحذير.
ويقول الادعاء إن روث أمضى أسابيع في التخطيط لقتل ترامب، قبل أن يوجه بندقية عبر الأشجار في 15 أيلول 2024 بينما كان الرئيس يلعب الغولف في ناديه الريفي في
ويست
بالم بيتش بولاية فلوريدا.
