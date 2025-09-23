Advertisement

عربي-دولي

عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:05
أعلن ممثلو الادعاء في إيطاليا، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة يقودها سوريون متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا عبر تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهب.

وذكر الادعاء في ميلانو أن شرطة الأموال اعتقلت 5 أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، وصادرت نحو 17 مليون يورو (20 مليون دولار).
وأُجري التحقيق عبر فريق مشترك يضم شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بتنسيق من المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في مرسيليا، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروغست) والشرطة الأوروبية (يوروبول).

وأوضح البيان أن المشتبه بهم جمعوا خلال 10 أشهر أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، معظمها في فرنسا، ونقلوا الأموال في مركبات مزودة بحجرات مخفية إلى منطقة أليساندريا في بيدمونت قرب الحدود الفرنسية، حيث جرى تحويل الأموال بالتواطؤ مع 3 شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي إلى سبائك وصفائح ذهبية بقيمة مماثلة.

وأضاف البيان أن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من تتبع مسار أموال المخدرات من الخارج حتى تحويلها إلى ذهب، باعتباره أصلًا آمنًا وسهل النقل، مشيرًا إلى أن الشبكة تضم عدداً واسعاً من السوريين الضالعين في العملية.

كما أكد الادعاء في ميلانو أن قوات الحرس الوطني الفرنسية نفذت في الوقت نفسه اعتقالات إضافية بحق مشتبهين بجمع عائدات المخدرات في فرنسا. (سكاي نيوز)
