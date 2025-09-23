مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة

Advertisement

وصل الرئيس الأميركي إلى مقر اجتماعه بالأمم المتحدة مع قادة عرب ومسلمين لعرض خطته بشأن غزة.وأكد "أن هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهما جدا".وقال: "نريد إنهاء الحرب في واستعادة الرهائن، وسيكون هذا الاجتماع مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".أضاف ترامب: تمكنا من إطلاق سراح غالبية الرهائن في غزة، ونريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة".وأكد أن "هذا هو أهم اجتماع أعقده اليوم، وسنضع حدا للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل".، قال : نعول على قيادة لوضع حد للحرب في غزة.وأشار الى أن "الوضع سيئ في غزة ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن". (الجزيرة)