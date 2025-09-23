Advertisement

عربي-دولي

مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1420691-638942666136158000.jpeg
Doc-P-1420691-638942666136158000.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقر اجتماعه بالأمم المتحدة مع قادة عرب ومسلمين لعرض خطته بشأن غزة.
Advertisement
وأكد ترامب "أن هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهما جدا".
وقال: "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن، وسيكون هذا الاجتماع مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".
أضاف ترامب: تمكنا من إطلاق سراح غالبية الرهائن في غزة، ونريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة".
وأكد أن "هذا هو أهم اجتماع أعقده اليوم، وسنضع حدا للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل".
من جهته، قال أمير قطر: نعول على قيادة ترمب لوضع حد للحرب في غزة.
وأشار الى أن "الوضع سيئ في غزة ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
ترامب: اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة
lebanon 24
24/09/2025 01:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض للبحث في سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 01:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف بشأن الشرق الأوسط
lebanon 24
24/09/2025 01:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك
lebanon 24
24/09/2025 01:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

أمير قطر

قطاع غزة

الجزيرة

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-09-23
16:27 | 2025-09-23
16:05 | 2025-09-23
16:00 | 2025-09-23
15:47 | 2025-09-23
15:24 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24