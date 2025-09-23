27
عربي-دولي
مع قادة الشرق الأوسط.. ترامب في أهم اجتماع لبحث إنهاء حرب غزة
Lebanon 24
23-09-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى مقر اجتماعه بالأمم المتحدة مع قادة عرب ومسلمين لعرض خطته بشأن غزة.
وأكد
ترامب
"أن هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهما جدا".
وقال: "نريد إنهاء الحرب في
قطاع غزة
واستعادة الرهائن، وسيكون هذا الاجتماع مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن".
أضاف ترامب: تمكنا من إطلاق سراح غالبية الرهائن في غزة، ونريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة".
وأكد أن "هذا هو أهم اجتماع أعقده اليوم، وسنضع حدا للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل".
من جهته
، قال
أمير قطر
: نعول على قيادة
ترمب
لوضع حد للحرب في غزة.
وأشار الى أن "الوضع سيئ في غزة ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن". (الجزيرة)
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
16:32 | 2025-09-23
23/09/2025 04:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
Lebanon 24
غوتيريش: خفض الدعم الإنساني "حكم بالإعدام" ويقود إلى الفوضى
16:27 | 2025-09-23
23/09/2025 04:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
Lebanon 24
عصابة سورية.. تحوّل المخدرات إلى ذهب
16:05 | 2025-09-23
23/09/2025 04:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
Lebanon 24
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
16:00 | 2025-09-23
23/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
Lebanon 24
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي نيته القتل
15:47 | 2025-09-23
23/09/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
