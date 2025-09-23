الشرع: عودة سوريا للمشهد الدولي رهن بالسلام الداخلي والخارجي

Advertisement

أكد الرئيس السوري أحمد ، أمس الثلاثاء، أن على "العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول 2024"، مشددًا على أن "ليس من مصلحة أحد أن تعود إلى المشهد السابق".وقال الشرع في تصريحات من : "نحن أوضحنا أن سوريا لن تكون مصدر خطر لأحد، ونريد أن نقف على مسافة واحدة من الجميع. نجاح أي اتفاق مع إسرائيل سيمهّد لاتفاقات أوسع تساعد على تعميم السلام في المنطقة".وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، ربط الشرع استقرار سوريا بوحدتها الوطنية، محذرًا من أن "أي محاولة لتقسيم البلاد ستولّد صراعات خطيرة تؤذي سوريا أولًا ودول الجوار، ولا سيما والعراق".وأشار الرئيس السوري إلى أن "تطبيق العدالة الانتقالية يجب أن يتم من دون إخافة الناس أو استهداف أي فئة"، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية في مرحلة إعادة بناء الثقة. وكشف أنه "منذ تحرير عاد نحو مليون شخص إلى البلاد، كما انخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%".وفي ملف ، قال الشرع إن " تستطيع أن تساعد الأكراد على الاندماج في قوات الدولة "، لافتًا أيضًا إلى وجود مساعٍ جديدة في السويداء لإطلاق مصالحة شاملة ومعالجة الأخطاء السابقة.وختم الشرع تصريحاته مؤكدًا أن زيارته إلى نيويورك تشكّل "عنوان عودة سوريا إلى بعد العزلة والحروب".