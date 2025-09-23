Advertisement

عربي-دولي

الشرع: عودة سوريا للمشهد الدولي رهن بالسلام الداخلي والخارجي

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:22
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، أن على إسرائيل "العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول 2024"، مشددًا على أن "ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق".
وقال الشرع في تصريحات من نيويورك: "نحن أوضحنا أن سوريا لن تكون مصدر خطر لأحد، ونريد أن نقف على مسافة واحدة من الجميع. نجاح أي اتفاق مع إسرائيل سيمهّد لاتفاقات أوسع تساعد على تعميم السلام في المنطقة".

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، ربط الشرع استقرار سوريا بوحدتها الوطنية، محذرًا من أن "أي محاولة لتقسيم البلاد ستولّد صراعات خطيرة تؤذي سوريا أولًا ودول الجوار، ولا سيما تركيا والعراق".

وأشار الرئيس السوري إلى أن "تطبيق العدالة الانتقالية يجب أن يتم من دون إخافة الناس أو استهداف أي فئة"، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية في مرحلة إعادة بناء الثقة. وكشف أنه "منذ تحرير دمشق عاد نحو مليون شخص إلى البلاد، كما انخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%".

وفي ملف الأكراد، قال الشرع إن "واشنطن تستطيع أن تساعد الأكراد على الاندماج في قوات الدولة السورية"، لافتًا أيضًا إلى وجود مساعٍ جديدة في السويداء لإطلاق مصالحة شاملة ومعالجة الأخطاء السابقة.

وختم الشرع تصريحاته مؤكدًا أن زيارته إلى نيويورك تشكّل "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة والحروب".
 
(سكاي نيوز)
