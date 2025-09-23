Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يُحذر: هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:25
Doc-P-1420762-638942919866013463.webp
Doc-P-1420762-638942919866013463.webp photos 0
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إلى أن يسيطر على العلاقات الدولية نهج "البقاء للأقوى".
وأضاف ماكرون: "هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا... خطر أن يكون البقاء للأقوى. إنه خطر أن تسود أنانية القلّة".

وتابع: "لن نرضخ لشريعة الغاب من قبل البعض في العالم".

وقال إنه "يجب احترام أحكام مؤسسات العدل الدولية وعدم تفعيل ازدواجية المعايير".

وشدد على ضرورة "تعزيز صلاحيات لوائح المؤسسات الدولية الموجودة"، مضيفا أن "المتصارعين في عدد من حروب العالم ينتهكون اتفاقيات جنيف الدولية".

وأكد دعمه القوي لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن وخصوصا لصالح القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال ماكرون: "أوكرانيا تريد السلام لا الحرب".

وأشار إلى أنه "حان الوقت لكي تقوم روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وبالنسبة لملف الحرب في غزة، قال ماكرون إن: "142 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح أن "الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما تواصل انتهاك سيادة جيرانها".

وثمّن ماكرون في كلمته "قرار تمديد مهام عمل بعثة قوات الـيونيفيل في لبنان".

واختتم ماكرون كلمته بالقول إنه سيلتقي الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء لبحث مسألة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مضيفا: "إما أن تقدم إيران على خطوة إيجابية وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها أو سيعاد فرض العقوبات".(سكاي نيوز)
 
