ماكرون يُحذر: هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نبّه ماكرون أمس الثلاثاء إلى أن يسيطر على العلاقات الدولية نهج "البقاء للأقوى".وأضاف ماكرون: "هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا... خطر أن يكون البقاء للأقوى. إنه خطر أن تسود أنانية القلّة".وتابع: "لن نرضخ لشريعة الغاب من قبل البعض في العالم".وقال إنه "يجب احترام أحكام مؤسسات العدل الدولية وعدم تفعيل ازدواجية المعايير".وشدد على ضرورة "تعزيز صلاحيات لوائح المؤسسات الدولية الموجودة"، مضيفا أن "المتصارعين في عدد من حروب العالم ينتهكون اتفاقيات جنيف الدولية".وأكد دعمه القوي لتوسيع وإصلاح وخصوصا لصالح القارة الإفريقية.وفيما يتعلق بالحرب ، قال ماكرون: " تريد السلام لا الحرب".وأشار إلى أنه "حان الوقت لكي تقوم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا".وبالنسبة لملف الحرب في غزة، قال ماكرون إن: "142 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة".وأوضح أن "الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما تواصل انتهاك سيادة جيرانها".وثمّن ماكرون في كلمته "قرار تمديد مهام عمل بعثة قوات الـيونيفيل في ".واختتم ماكرون كلمته بالقول إنه سيلتقي الرئيس اليوم الأربعاء لبحث مسألة إعادة فرض عقوبات على ، مضيفا: "إما أن تقدم خطوة إيجابية وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها أو سيعاد فرض ".(سكاي نيوز)