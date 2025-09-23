ترامب يلتقي قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك: نبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب في غزة

Advertisement

شدد الرئيس الأميركي خلال لقائه مع قادة دول عربية وإسلامية في على أهمية هذا الاجتماع من أجل إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.ولفت إلى أن اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك "كان ناجحا".وأضاف: "اجتماعنا مع قادة في مهم لإيجاد حل للحرب في غزة".وأشاد بدور قطر في جهود الوساطة حول غزة، مضيفا: "نبذل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".وانتقد ترامب خلال خطابه أمام ، الثلاثاء، معتبرا أنها "لا تساهم في بناء السلام".وصرّح ترامب في كلمة مطولة تناولت العديد من الموضوعات قائلا: "تتمتع الأمم المتحدة بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن المنظمة "مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب".وبشأن الاعتراف بدولة ، فقد اعتبر ترامب أن قرارات بعض حلفاء تشكل "مكافأة على فظائع ، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".وتحدث عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".(سكاي نيوز)