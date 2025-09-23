Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلتقي قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك: نبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:26
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك على أهمية هذا الاجتماع من أجل إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
ولفت ترامب إلى أن اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك "كان ناجحا".

وأضاف: "اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة".

وأشاد بدور قطر في جهود الوساطة حول غزة، مضيفا: "نبذل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".

وانتقد ترامب الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، معتبرا أنها "لا تساهم في بناء السلام".

وصرّح ترامب في كلمة مطولة تناولت العديد من الموضوعات قائلا: "تتمتع الأمم المتحدة بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن المنظمة "مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب".

وبشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل "مكافأة على فظائع حماس، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".

وتحدث عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".(سكاي نيوز)
 
