عربي-دولي
بعد توقف سلم كهربائي بترامب.. واشنطن تطالب بفصل موظف أممي
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:50
A-
A+
دعت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، إلى "فصل فوري" لأي موظف قد يكون مسؤولاً عن توقف مفاجئ لسلم كهربائي أثناء استخدام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وزوجته ميلانيا له في
مقر الأمم المتحدة
بنيويورك.
وكتبت ليفيت في منشور على منصة "إكس": "إذا قام شخص ما في
الأمم المتحدة
عمداً بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فوراً وفتح تحقيق".
من جهته
، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة "فرانس برس" أن ما حدث كان مجرد خطأ غير مقصود، قائلاً: "شخص كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان، وأعيد تشغيل السلم لاحقاً".
وكان
ترامب
يصعد خلف زوجته ميلانيا قبل أن يتوقف السلم بشكل مفاجئ، ما دفعهما إلى التماسك للحفاظ على توازنهما قبل استكمال الصعود. الحادثة أثارت انزعاج الرئيس الأميركي، المعروف بحساسيته تجاه أي خلل خلال إطلالاته العلنية.
وفي كلمته أمام
الجمعية العامة
، لم يفوت ترامب الفرصة للتعليق قائلاً: "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي: سلم كهربائي سيء، وشاشة تلقين سيئة"، في إشارة إلى عطل تقني آخر وقع قبيل خطابه.
وعقب الكلمة، جدّد ترامب انتقاداته في منشور على منصته "تروث سوشيال"، فيما تناقلت وسائل إعلام بريطانية أن بعض موظفي الأمم المتحدة مازحوا في أحاديث جانبية عن احتمال "تعطيل المصاعد والسلالم الكهربائية" عند وصول الرئيس الأميركي.
