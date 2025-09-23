Advertisement

عربي-دولي

بعد توقف سلم كهربائي بترامب.. واشنطن تطالب بفصل موظف أممي

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1420767-638942934700887805.png
Doc-P-1420767-638942934700887805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، إلى "فصل فوري" لأي موظف قد يكون مسؤولاً عن توقف مفاجئ لسلم كهربائي أثناء استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا له في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
Advertisement

وكتبت ليفيت في منشور على منصة "إكس": "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمداً بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فوراً وفتح تحقيق".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة "فرانس برس" أن ما حدث كان مجرد خطأ غير مقصود، قائلاً: "شخص كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان، وأعيد تشغيل السلم لاحقاً".

وكان ترامب يصعد خلف زوجته ميلانيا قبل أن يتوقف السلم بشكل مفاجئ، ما دفعهما إلى التماسك للحفاظ على توازنهما قبل استكمال الصعود. الحادثة أثارت انزعاج الرئيس الأميركي، المعروف بحساسيته تجاه أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، لم يفوت ترامب الفرصة للتعليق قائلاً: "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي: سلم كهربائي سيء، وشاشة تلقين سيئة"، في إشارة إلى عطل تقني آخر وقع قبيل خطابه.

وعقب الكلمة، جدّد ترامب انتقاداته في منشور على منصته "تروث سوشيال"، فيما تناقلت وسائل إعلام بريطانية أن بعض موظفي الأمم المتحدة مازحوا في أحاديث جانبية عن احتمال "تعطيل المصاعد والسلالم الكهربائية" عند وصول الرئيس الأميركي.
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال الحوثيين لموظفين أمميين
lebanon 24
24/09/2025 10:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين
lebanon 24
24/09/2025 10:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها
lebanon 24
24/09/2025 10:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى اليمن: الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم
lebanon 24
24/09/2025 10:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

منوعات

مقر الأمم المتحدة

الجمعية العامة

السيدة الأولى

دونالد ترامب

البيت الأبيض

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2025-09-24
02:41 | 2025-09-24
02:14 | 2025-09-24
01:54 | 2025-09-24
01:07 | 2025-09-24
00:42 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24