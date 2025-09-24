Advertisement

عربي-دولي

"صفعة للعدالة الدولية".. انسحاب هذه الدول من المحكمة الجنائية

Lebanon 24
24-09-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1420772-638942944688241137.png
Doc-P-1420772-638942944688241137.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلق بالغ إزاء قرار كلّ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة هذه الخطوة انتكاسة خطيرة في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، ليس فقط في منطقة الساحل بل على مستوى العالم بأسره.
Advertisement

وفي بيان صدر الثلاثاء، قال مارسيو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا، إن هذا القرار يمثّل "إهانة صريحة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم، ولكل من يناضل من أجل العدالة"، مؤكداً أن العدالة الدولية هي الملاذ الأخير حين تعجز الأنظمة القضائية المحلية عن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضح سيفيود أن الانسحاب المعلن من "نظام روما الأساسي"، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، لن يغيّر شيئاً فيما يخص التحقيقات المفتوحة حالياً، ولا سيما في مالي، التي تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة في القضايا الجارية. لكنه حذّر من أن الانسحاب حال دخوله حيّز التنفيذ، سيحرم ضحايا الجرائم المستقبلية في هذه الدول من فرصة اللجوء إلى المحكمة الدولية إذا فشلت العدالة المحلية في إنصافهم.

كما دعا سيفيود الدول الأطراف في المحكمة إلى التحرّك السريع والضغط على الدول الثلاث لإعادة النظر فوراً في قرارها، معتبراً أن ترك الضحايا بلا منصة دولية للعدالة يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

وكانت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت مساء الاثنين انسحابها من المحكمة، ووصفتها بأنها "أداة قمع استعمارية تخدم مصالح القوى الإمبريالية". هذا التبرير أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، التي ترى أن المحكمة، رغم ما تواجهه من انتقادات، تبقى المؤسسة القضائية الوحيدة القادرة على محاسبة الأفراد على الجرائم الدولية الكبرى في حال عجز أو رفض الأنظمة القضائية الوطنية القيام بدورها.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "جرائم محتملة" في غزة
lebanon 24
24/09/2025 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يعلن فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في "المحكمة الجنائية الدولية" من كندا وفرنسا والسنغال وفيجي "ردًّا على التهديد المستمر للأميركيين والإسرائيليين"
lebanon 24
24/09/2025 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عقوبات على 3 منظمات فلسطينية غير حكومية تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
24/09/2025 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: نرفض العقوبات الأميركية الإضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
24/09/2025 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة الجنائية الدولية

المستقبل

الجزيرة

أفريقيا

القضايا

القادر

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2025-09-24
02:41 | 2025-09-24
02:14 | 2025-09-24
01:54 | 2025-09-24
01:07 | 2025-09-24
00:42 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24