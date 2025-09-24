29
عربي-دولي
مأساة في تايوان.. عشرات الضحايا نتيجة إعصار "راجاسا"
Lebanon 24
24-09-2025
|
00:12
في كارثة طبيعية جديدة، لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما اعتُبر 124 آخرون في عداد المفقودين، بعد انهيار سد طبيعي في شرق تايوان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية
صباح اليوم
الأربعاء.
وأفاد لي كوان-تينغ، المتحدث باسم حكومة
مقاطعة هوالين
، أن حصيلة الضحايا حتى الساعة السابعة صباحاً شملت أيضاً إصابة 18 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث وسط ظروف بالغة الصعوبة.
السبب المباشر للكوارث كان الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي جلبها إعصار "راجاسا"، والتي أدت إلى انزلاقات أرضية في جبال المنطقة. أحد هذه الانزلاقات تسبّب بانهيار سد طبيعي كان يحجز خلفه بحيرة في أعالي نهر "ماتايان". ومع انهيار السد، تدفقت كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انهيار جسر رئيسي، وغمر قرية بأكملها، تاركاً مئات السكان محاصرين.
وسجّلت السلطات المحلية فيضانات واسعة النطاق شلّت حركة
النقل الداخلي
، فيما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية في تايوان وهونغ كونغ كإجراء احترازي. وقد أطلقت الحكومة التايوانية تحذيرات عاجلة للسكان في المناطق الجبلية والقرى النائية بضرورة الإخلاء الفوري إلى مراكز إيواء آمنة.
كارثة هوالين تأتي فيما كانت تايوان تستعد منذ أيام لمواجهة الإعصار "راجاسا"، الذي ضرب
الجزيرة
بقوة، وتسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة. ومع استمرار عمليات البحث عن المفقودين، حذرت السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة، خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى بعض القرى المعزولة بفعل الفيضانات وانقطاع الطرق.
(العربية)
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
Lebanon 24
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
03:01 | 2025-09-24
24/09/2025 03:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
02:41 | 2025-09-24
24/09/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
Lebanon 24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
02:14 | 2025-09-24
24/09/2025 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
Lebanon 24
خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
01:54 | 2025-09-24
24/09/2025 01:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك: محادثات سورية – إسرائيلية لخفض التصعيد
Lebanon 24
باراك: محادثات سورية – إسرائيلية لخفض التصعيد
01:07 | 2025-09-24
24/09/2025 01:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
