مأساة في تايوان.. عشرات الضحايا نتيجة إعصار "راجاسا"

في كارثة طبيعية جديدة، لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما اعتُبر 124 آخرون في عداد المفقودين، بعد انهيار سد طبيعي في شرق تايوان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.وأفاد لي كوان-تينغ، المتحدث باسم حكومة ، أن حصيلة الضحايا حتى الساعة السابعة صباحاً شملت أيضاً إصابة 18 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث وسط ظروف بالغة الصعوبة.السبب المباشر للكوارث كان الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي جلبها إعصار "راجاسا"، والتي أدت إلى انزلاقات أرضية في جبال المنطقة. أحد هذه الانزلاقات تسبّب بانهيار سد طبيعي كان يحجز خلفه بحيرة في أعالي نهر "ماتايان". ومع انهيار السد، تدفقت كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انهيار جسر رئيسي، وغمر قرية بأكملها، تاركاً مئات السكان محاصرين.وسجّلت السلطات المحلية فيضانات واسعة النطاق شلّت حركة ، فيما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية في تايوان وهونغ كونغ كإجراء احترازي. وقد أطلقت الحكومة التايوانية تحذيرات عاجلة للسكان في المناطق الجبلية والقرى النائية بضرورة الإخلاء الفوري إلى مراكز إيواء آمنة.كارثة هوالين تأتي فيما كانت تايوان تستعد منذ أيام لمواجهة الإعصار "راجاسا"، الذي ضرب بقوة، وتسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة. ومع استمرار عمليات البحث عن المفقودين، حذرت السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة، خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى بعض القرى المعزولة بفعل الفيضانات وانقطاع الطرق.