في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع

من المتوقع أن يلتقي ، نظيره السوري أحمد في ، على هامش أعمال الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي.وقال مراسل "أكسيوس" باراك رافيد عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلا عن مصدريْن لم يسمّهما، "من المتوقع أن يجري لقاء جانبيًا أو مصافحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع الليلة في نيويورك".وسيُعدّ هذا اللقاء، في حال انعقاده، الثاني بين الرئيسين بعد اجتماعهما في العاصمة في 14 أيار الماضي.