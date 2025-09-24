Advertisement

في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع

24-09-2025 | 00:21
من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي. 
وقال مراسل "أكسيوس" باراك رافيد عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلا عن مصدريْن لم يسمّهما، "من المتوقع أن يجري ترامب لقاء جانبيًا أو مصافحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع الليلة في نيويورك".

وسيُعدّ هذا اللقاء، في حال انعقاده، الثاني بين الرئيسين بعد اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض في 14 أيار الماضي.
