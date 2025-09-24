Advertisement

عربي-دولي

مع قربه من غزة.. "أسطول الصمود" يواجه هجومًا بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24
24-09-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1420783-638942965955715974.png
Doc-P-1420783-638942965955715974.png photos 0
أعلن "أسطول الصمود العالمي" فجر اليوم الأأربعاء عن وقوع انفجار قوي يُرجح أنه ناتج عن قنبلة صوتية بالقرب من سفينة "دير ياسين"، في حين شهدت المنطقة تحليقًا كثيفًا للطائرات المسيّرة فوق أسطول المساعدات.
وأكد البيان، الذي أوردته وكالة "روسيا اليوم"، أن بروتوكول الطوارئ تم تفعيله على جميع السفن، في ليلة وصفها الأسطول بأنها "غير مسبوقة"، وذلك بعد أن أطلقت الطائرات المسيّرة أربعة مقذوفات باتجاه السفن.

وأشار الأسطول إلى أن هناك استمرارًا في تحليق 12 طائرة مسيّرة على مسافة قصيرة فوق سفينة "ألما"، بالإضافة إلى رصد مسيّرات أخرى تقترب من بقية السفن المشاركة في المهمة. وأكد البيان أن "كل محاولة للترهيب تعزز التزام الأسطول ولن تثنيهم عن مهمتهم في إيصال المساعدات إلى غزة وكسر الحصار غير القانوني".

ولحسن الحظ، لم تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية كبيرة، علماً أن أحد المقذوفين كان عبارة عن قنبلة دخانية، بينما صدم المقذوف الثاني حاجز إحدى السفن وسقط في البحر دون أن يتم التعرف عليه.
