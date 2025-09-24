كاد يجهش بالبكاء: المذيع جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالقضاء بعد إعادة بث برنامجه

Advertisement

بعد إيقاف استمر نحو أسبوع، عاد المذيع الفكاهي الأميركي جيمي كيميل إلى برنامجه الحواري الليلي، أمس الثلاثاء، وكاد يجهش بالبكاء قائلا إنه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.وقال كيميل، وقد انكسر صوته: "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمرا لأنه مهم بالنسبة لي كإنسان، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي أبدا الاستهانة بجريمة قتل شاب. لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك".وأضاف كيميل: "كما أنه لم يكن في نيتي تحميل أي جماعة بعينها مسؤولية أفعال شخص كان من الواضح أنه مضطرب للغاية. كان ذلك في الحقيقة عكس النقطة التي حاولت إيصالها".وأوضح أنه يفهم أن تعليقاته الأسبوع الماضي بدت للبعض "إما غير مناسبة في توقيتها أو غامضة، وربما الأمرين معا".وانتقد كيميل التابعة لشبكة "آيه بي سي" التي أوقفت عرض برنامجه قائلا: "هذا غير قانوني. هذا ليس متماشيا مع المبادئ الأميركية. هذا ضد قيم أميركا".كما شكر الأشخاص الذين دعموا موقفه، بل وحتى أولئك الذين لا يحبونه لكنهم دافعوا عن حقه في الكلام، ومن بينهم السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس.وقال: "يتطلب الأمر شجاعة لكي يتحدثوا ضد هذه الإدارة. وقد فعلوا ذلك ويستحقون التقدير".وأثار كيميل غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل الناشط تشارلي كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة وعلّل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إنّ كيرك كان ينشرها.وقال المذيع في حلقة بثّت في 15 أيلول: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل زمرة ماغا (مؤيدي ترامب) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنّه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".وفي بيانها الصادر، الإثنين الماضي، أوضحت ديزني أن قرار تعليق البرنامج مؤقتا اتُّخذ "لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا".ينتقد.. ويهدد بالقضاءمن جانبه، انتقد الرئيس الأميركي قرار "آيه بي سي" إعادة برنامج كيميل إلى الهواء بعد أن أوقفته فجأة الأسبوع الماضي بضغط من الهيئة الحكومية الناظمة للإعلام، مهدّدا بالتحرّك ضدّ الشبكة التلفزيونية.وفي منشور على موقعه "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي اتّهم الرئيس (79 عاما) شبكة "آيه بي سي" بـ"بثّ 99 بالمئة من القمامة الإيجابية عن "، كما اتّهم كيميل بأنّه "ذراع أخرى للجنة الوطنية "، إدارة .وأضاف: "أعتقد أنّنا سنختبر آيه بي سي في هذا الأمر. لنرى كيف سنفعل ذلك. في المرة الأخيرة التي هاجمتهم فيها، دفعوا لي 16 مليون دولار".وأتى منشور "آيه بي سي" قبيل الموعد المقرر لعودة برنامج "جيمي كيميل لايف" إلى الهواء مساء أمس الثلاثاء.(سكاي نيوز)