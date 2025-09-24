29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
باراك: محادثات سورية – إسرائيلية لخفض التصعيد
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
توم باراك أن دمشق وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق أولي لـ"خفض التصعيد"، يقضي بوقف
الغارات
الإسرائيلية
مقابل
التزام
سوريا بعدم تحريك معدات عسكرية ثقيلة قرب الحدود.
Advertisement
وأوضح باراك، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاتفاق سيكون "الخطوة الأولى" نحو تفاهم أمني أوسع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يسعى لإعلانه خلال الأسبوع الجاري، إلا أن بعض العراقيل والتزامات العطلة اليهودية عطلت التقدم.
المفاوضات الحالية تهدف، وفق باراك، إلى تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا بعد انهيار هدنة 1974 في كانون الأول الماضي، عندما أطاح هجوم للمعارضة بالرئيس السوري السابق بشار
الأسد
.
الرئيس السوري أحمد
الشرع
أكد أن نجاح أي اتفاق مع
إسرائيل
سيمهد الطريق لاتفاقات سلام أوسع في المنطقة. وقال الشرع: "على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الثامن من ديسمبر 2024، ونحن بدورنا لن نشكل خطرًا على أحد". وأضاف أن تل أبيب نفذت منذ ذلك الحين أكثر من ألف غارة و400 توغل
بري
داخل الأراضي
السورية
.
وأكد الشرع أن بلاده مستعدة للانخراط في أي مسار سياسي يضمن استقرار المنطقة، مشددًا على أن "السلام العادل والشامل يبدأ من وقف الاعتداءات".
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري يناقش مع الرئيس عون هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة
Lebanon 24
الرئيس المصري يناقش مع الرئيس عون هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة
24/09/2025 10:13:02
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء للسكري.. يعمل على الدماغ لخفض مستويات السكر
Lebanon 24
دواء للسكري.. يعمل على الدماغ لخفض مستويات السكر
24/09/2025 10:13:02
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
24/09/2025 10:13:02
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
Lebanon 24
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
24/09/2025 10:13:02
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
السورية
العراقي
الغارات
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
Lebanon 24
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
03:01 | 2025-09-24
24/09/2025 03:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
02:41 | 2025-09-24
24/09/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
Lebanon 24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
02:14 | 2025-09-24
24/09/2025 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
Lebanon 24
خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
01:54 | 2025-09-24
24/09/2025 01:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا
Lebanon 24
بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا
00:42 | 2025-09-24
24/09/2025 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
Lebanon 24
تصعيد أميركي في ملف السلاح.. كيف يُفهَم تصريح براك "الخطير"؟!
10:00 | 2025-09-23
23/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:01 | 2025-09-24
مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تحوّل منازل لثكنات عسكرية
02:41 | 2025-09-24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
02:14 | 2025-09-24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
01:54 | 2025-09-24
خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
00:42 | 2025-09-24
بالصور: القبض على متورطين بجرائم حرب في درعا
00:40 | 2025-09-24
مع قربه من غزة.. "أسطول الصمود" يواجه هجومًا بالطائرات المسيّرة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 10:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24