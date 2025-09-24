باراك: محادثات سورية – إسرائيلية لخفض التصعيد

Advertisement

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى توم باراك أن دمشق وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق أولي لـ"خفض التصعيد"، يقضي بوقف مقابل سوريا بعدم تحريك معدات عسكرية ثقيلة قرب الحدود.وأوضح باراك، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاتفاق سيكون "الخطوة الأولى" نحو تفاهم أمني أوسع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي يسعى لإعلانه خلال الأسبوع الجاري، إلا أن بعض العراقيل والتزامات العطلة اليهودية عطلت التقدم.المفاوضات الحالية تهدف، وفق باراك، إلى تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا بعد انهيار هدنة 1974 في كانون الأول الماضي، عندما أطاح هجوم للمعارضة بالرئيس السوري السابق بشار .الرئيس السوري أحمد أكد أن نجاح أي اتفاق مع سيمهد الطريق لاتفاقات سلام أوسع في المنطقة. وقال الشرع: "على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الثامن من ديسمبر 2024، ونحن بدورنا لن نشكل خطرًا على أحد". وأضاف أن تل أبيب نفذت منذ ذلك الحين أكثر من ألف غارة و400 توغل داخل الأراضي .وأكد الشرع أن بلاده مستعدة للانخراط في أي مسار سياسي يضمن استقرار المنطقة، مشددًا على أن "السلام العادل والشامل يبدأ من وقف الاعتداءات".