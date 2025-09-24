Advertisement

عربي-دولي

خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1420800-638943008829374848.webp
Doc-P-1420800-638943008829374848.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على وثائق مصنفة "سرية" في مكتب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون بواشنطن، خلال عملية تفتيش أجريت في 22 آب الماضي.
Advertisement

وتشمل هذه الوثائق مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، واتصالات استراتيجية للحكومة.

وفي اليوم نفسه، نفّذ العملاء عملية تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، لكن دون العثور على دلائل مباشرة لمواد سرية.

وتشير طلبات الحصول على مذكرات التفتيش إلى أن التحقيق يتركز على 3 جرائم محتملة، بينها انتهاك قانون التجسس عبر جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني.

وواجه بولتون في عهد إدارة ترامب دعوى قضائية بزعم تضمينه معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن القضية أُسقطت في عهد إدارة بايدن عام 2021.

وتشير ملفات حالية إلى أن بريده الإلكتروني قد تعرض لاختراق من جهة أجنبية، من دون توضيح تفاصيل إضافية.(سكاي نيوز)





مواضيع ذات صلة
عناصر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" يفتشون منزل جون بولتون في واشنطن
lebanon 24
24/09/2025 10:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك بوست": عناصر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" يفتشون منزل بولتون مستشار ترامب السابق في تحقيق يتعلق بالأمن القومي
lebanon 24
24/09/2025 10:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: الوثيقة الفنية الموقعة مع إيران توفر فهما واضحا لإجراءات تفتيش المواقع النووية
lebanon 24
24/09/2025 10:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع: تفتيش منزل جون بولتون جاء ضمن تحقيق اتهامات بتسريب معلومات حساسة للإضرار بترامب
lebanon 24
24/09/2025 10:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشار الأمن القومي

الأمم المتحدة

البيت الأبيض

الأمن القومي

سكاي نيوز

واشنطن

ترامب

بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2025-09-24
02:41 | 2025-09-24
02:14 | 2025-09-24
01:07 | 2025-09-24
00:42 | 2025-09-24
00:40 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24