خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:54
كشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على وثائق مصنفة "سرية" في مكتب
مستشار الأمن القومي
الأميركي السابق جون بولتون بواشنطن، خلال عملية تفتيش أجريت في 22 آب الماضي.
وتشمل هذه الوثائق مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأميركية لدى
الأمم المتحدة
، واتصالات استراتيجية للحكومة.
وفي اليوم نفسه، نفّذ العملاء عملية تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، لكن دون العثور على دلائل مباشرة لمواد سرية.
وتشير طلبات الحصول على مذكرات التفتيش إلى أن التحقيق يتركز على 3 جرائم محتملة، بينها انتهاك قانون التجسس عبر جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني.
وواجه بولتون في عهد إدارة
ترامب
دعوى قضائية بزعم تضمينه معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته
البيت الأبيض
، لكن القضية أُسقطت في عهد إدارة
بايدن
عام 2021.
وتشير ملفات حالية إلى أن بريده الإلكتروني قد تعرض لاختراق من جهة أجنبية، من دون توضيح تفاصيل إضافية.(سكاي نيوز)
