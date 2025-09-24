خلال عملية تفتيش.. ضبط "وثائق نووية" في مكتب جون بولتون!

Advertisement

كشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على وثائق مصنفة "سرية" في مكتب الأميركي السابق جون بولتون بواشنطن، خلال عملية تفتيش أجريت في 22 آب الماضي.وتشمل هذه الوثائق مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأميركية لدى ، واتصالات استراتيجية للحكومة.وفي اليوم نفسه، نفّذ العملاء عملية تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، لكن دون العثور على دلائل مباشرة لمواد سرية.وتشير طلبات الحصول على مذكرات التفتيش إلى أن التحقيق يتركز على 3 جرائم محتملة، بينها انتهاك قانون التجسس عبر جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني.وواجه بولتون في عهد إدارة دعوى قضائية بزعم تضمينه معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته ، لكن القضية أُسقطت في عهد إدارة عام 2021.وتشير ملفات حالية إلى أن بريده الإلكتروني قد تعرض لاختراق من جهة أجنبية، من دون توضيح تفاصيل إضافية.(سكاي نيوز)