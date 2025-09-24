29
عربي-دولي
الملك عبدالله الثاني: إسرائيل الكبرى انتهاك الصارخ لسيادة الدول
Lebanon 24
24-09-2025
|
04:07
A-
A+
تساءل الملك
الأردني
عبدالله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ردود الفعل العالمية إذا ما أطلق زعيم عربي تصريحًا مماثلاً لدعوات رئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
حول "إسرائيل الكبرى".
وقال الملك عبدالله: "تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى التي يدعو إليها
نتنياهو
لا يتم إلا بانتهاك صارخ لسيادة الدول المجاورة لها. هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيمًا عربياً أطلق تصريحات مشابهة؟".
وأضاف العاهل الأردني: "متى سنطبق المعايير نفسها على جميع الدول؟ ومتى نعترف بالفلسطينيين كشعب له نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف وفقها؟".
وتأتي تصريحات الملك الأردني في سياق تصريحات سابقة لنتنياهو، أثارت سخطًا عربيًا، أعلن فيها أنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" ومتمسك برؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي
الفلسطينية
وربما أجزاء من
الأردن
ومصر.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن
المجتمع الدولي
لا يجب أن يظل على اعتقاده بأن الحكومة
الإسرائيلية
شريك
راغب
في السلام، مشيراً إلى أن أفعالها على الأرض تهدم أسس السلام ودفنت بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية.
