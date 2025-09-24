الملك عبدالله الثاني: إسرائيل الكبرى انتهاك الصارخ لسيادة الدول

Advertisement

تساءل الملك عبدالله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ردود الفعل العالمية إذا ما أطلق زعيم عربي تصريحًا مماثلاً لدعوات رئيس وزراء حول "إسرائيل الكبرى".وقال الملك عبدالله: "تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى التي يدعو إليها لا يتم إلا بانتهاك صارخ لسيادة الدول المجاورة لها. هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيمًا عربياً أطلق تصريحات مشابهة؟".وأضاف العاهل الأردني: "متى سنطبق المعايير نفسها على جميع الدول؟ ومتى نعترف بالفلسطينيين كشعب له نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف وفقها؟".وتأتي تصريحات الملك الأردني في سياق تصريحات سابقة لنتنياهو، أثارت سخطًا عربيًا، أعلن فيها أنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" ومتمسك برؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي وربما أجزاء من ومصر.وأكد الملك عبدالله الثاني أن لا يجب أن يظل على اعتقاده بأن الحكومة شريك في السلام، مشيراً إلى أن أفعالها على الأرض تهدم أسس السلام ودفنت بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية.