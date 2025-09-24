Advertisement

عربي-دولي

السودان.. قصف جديد بطائرة مسيّرة يحصد قتلى في الفاشر

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1420868-638943104174552897.png
Doc-P-1420868-638943104174552897.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر في شمال دارفور إن أكثر من 27 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح في قصف استهدف سوقاً مكتظاً بالطائرات المسيّرة، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.
Advertisement

ووصفت التنسيقية العملية بأنها "مجزرة وحشية" ضمن سلسلة هجمات متصاعدة يومياً على المدينة، التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم.

ويأتي الهجوم بعد إعلان الجيش السوداني أن الأوضاع في الفاشر مستقرة وتحت سيطرته الكاملة، وبعد أيام من اتهامه الدعم السريع باستهداف مسجد الصفاية وقتل أكثر من 75 مصلياً.

تكتسب الفاشر أهمية كبرى لكونها مركزاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتمر عبرها طرق إمداد حيوية، ما يجعلها ساحة رئيسية للمعارك المستمرة منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف نيسان 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل ودفعت 15 مليوناً للنزوح واللجوء بحسب بيانات الأمم المتحدة.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
مقتل أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور في استهداف منزله بمسيّرة في الفاشر بالسودان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
24/09/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: 7 قتلى في قصف للدعم السريع على الفاشر
lebanon 24
24/09/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
24/09/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: 17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية
lebanon 24
24/09/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة

مسجد الصفا

المقاومة

الجزيرة

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24