السودان.. قصف جديد بطائرة مسيّرة يحصد قتلى في الفاشر

قالت تنسيقية لجان بالفاشر في شمال دارفور إن أكثر من 27 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح في قصف استهدف سوقاً مكتظاً بالطائرات المسيّرة، متهمة بتنفيذ الهجوم.ووصفت التنسيقية العملية بأنها "مجزرة وحشية" ضمن سلسلة هجمات متصاعدة يومياً على المدينة، التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم.ويأتي الهجوم بعد إعلان الجيش السوداني أن الأوضاع في مستقرة وتحت سيطرته الكاملة، وبعد أيام من اتهامه الدعم السريع باستهداف الصفاية وقتل أكثر من 75 مصلياً.تكتسب الفاشر أهمية كبرى لكونها مركزاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتمر عبرها طرق إمداد حيوية، ما يجعلها ساحة رئيسية للمعارك المستمرة منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل ودفعت 15 مليوناً للنزوح واللجوء بحسب بيانات .