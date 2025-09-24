Advertisement

الكرملين: نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو "شبه معدومة"

24-09-2025 | 04:32
أكد الكرملين اليوم الأربعاء أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو "شبه معدومة"، معتبرا أنه "لا بديل" عن مواصلة الهجوم في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف  التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".

وأضاف بيسكوف بالقول: "في علاقاتنا (الروسية الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء (...). لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة".

ونوّه إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا، وأن مسار الحرب واضح، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكنها استعادة كل الأراضي التي احتلتها موسكو.

كما أكد أن روسيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي، ولن تتمكن أوروبا من ضمان أمنها على حساب موسكو.

وكشف بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "آر بي كا"، أنه "لا يمكن التعامل مع الأمن الأوروبي على حساب أمن روسيا، وعلاوة على ذلك، بغض النظر عمّا يقوله أيّ كان، حتى الآن تعد روسيا جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي".

كما رفض الكرملين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة بعض المشاكل.(العربية)


