الكرملين: نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو "شبه معدومة"

Advertisement

أكد اليوم الأربعاء أن نتائج التقارب بين وموسكو "شبه معدومة"، معتبرا أنه "لا بديل" عن مواصلة الهجوم في .وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".وأضاف بيسكوف بالقول: "في علاقاتنا (الروسية الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء (...). لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة".ونوّه إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا، وأن مسار الحرب واضح، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأميركي بأن أوكرانيا يمكنها استعادة كل الأراضي التي احتلتها .كما أكد أن جزء لا يتجزأ من الأمن ، ولن تتمكن من ضمان أمنها على حساب موسكو.وكشف بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "آر بي كا"، أنه "لا يمكن التعامل مع الأمن الأوروبي على حساب أمن روسيا، وعلاوة على ذلك، بغض النظر عمّا يقوله أيّ كان، حتى الآن تعد روسيا جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي".كما رفض الكرملين وصف الرئيس الأميركي لروسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة بعض المشاكل.(العربية)