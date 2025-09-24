Advertisement

عربي-دولي

بيترو: لتشكيل "جيش عالمي لتحرير فلسطين".. وإندونيسيا تعرض 20 ألف جندي

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:49
في خطاب ناري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو دول الجنوب العالمي إلى تشكيل قوة عسكرية دولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني و"تحرير فلسطين"، محذّراً مما وصفه بـ”الاستبداد والشمولية” اللذين تروج لهما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بيترو: "نحن بحاجة إلى جيش قوي من الدول التي لا تقبل الإبادة الجماعية. ولذلك، أدعو دول العالم وشعوبها، قبل كل شيء، كجزء لا يتجزأ من الإنسانية، إلى توحيد السلاح والجيوش. يجب أن نحرر فلسطين".

وتوجّه الرئيس الكولومبي بنداء مباشر إلى جيوش آسيا، و"الشعب السلافي العظيم الذي هزم هتلر ببطولة عظيمة"، وكذلك إلى جيوش بوليفار في أميركا اللاتينية، داعياً إياها إلى الانخراط في هذه المبادرة التي وصفها بأنها "معركة من أجل الحرية".

وأضاف: "واشنطن وحلف شمال الأطلسي يقتلان الديمقراطية ويساعدان في إحياء الاستبداد والشمولية على نطاق عالمي. يجب أن نرفع راية الحرية أو الموت السوداء والحمراء التي رفعها بوليفار، دون أن ننسى الراية البيضاء، التي رفعها مع الأحمر والأسود، وهي لون السلام والأمل في الحياة على الأرض وفي قلب البشرية".

هذه الدعوة الكولومبية الصريحة للتدخل العسكري في فلسطين تلاقت مع تصريح لافت للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي أعلن استعداد بلاده لتقديم 20 ألف جندي لتشكيل قوة مسلحة يمكن نشرها في غزة دعماً للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الحرب على غزة تفاعلات دولية واسعة، مع تزايد الضغوط على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية، وتنامي الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

يُذكر أن الرئيس الكولومبي بيترو كان قد طالب في مناسبات سابقة بمحاسبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين، ما دفع وفد الولايات المتحدة إلى مغادرة قاعة الجمعية العامة خلال كلمته في إشارة احتجاجية واضحة.
