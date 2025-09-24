Advertisement

"روسيا دب وليست نمرا".. بعد تصريحات ترامب الأخيرة الكرملين يرد عليه

24-09-2025 | 04:45
بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، رد الكرملين مؤكدا أن موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة "آر بي سي" إن "روسيا دب وليست نمرا من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر في الوقت نفسه "جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي "يحافظ على استقراره" رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود "مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية"، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.

وأكد الناطق باسم الكرملين أن "روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة" التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الأهداف التي أعلنها بوتين منذ البداية لا تزال قائمة، وهي "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة".(سكاي نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24