الأقوى عالمياً.. الصين تستعد لإعصار "راغاسا": تعليق الدراسة والنقل العام

علّقت السلطات ، اليوم الأربعاء الدراسة والأعمال التجارية والنقل العام في أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد، مع اقتراب الإعصار "راغاسا".وأوقفت المدارس الدراسة، أمس الثلاثاء، كإجراء احترازي، وفقًا لمقر مكافحة الفيضانات والجفاف والأعاصير في مدينة تشانجيانغ.وحثت السلطات المحلية على تعليق جميع الأنشطة الأخرى التي قد تشكل مخاطر على السلامة أو تعرض الموظفين للخطر بسبب الإعصار.ودخل الإعصار "راغاسا"، وهو الإعصار الـ18 لهذا العام، الجنوبي في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي. في الساعة العاشرة من الأربعاء، كان على بعد حوالي 170 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة يانغجيانغ.ويتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، ويصل إلى اليابسة مساء اليوم الأربعاء على طول المناطق الساحلية بين يانغجيانغ وتشانجيانغ.ويتجه الإعصار راجاسا نحو مقاطعة قوانغدونغ بسرعة رياح تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وأمواجاً عالية قد تؤدي إلى فيضانات كبيرة، بحسب الأرصاد الجوية.واتخذت المدن الكبرى مثل شنتشن وفوشان ودونغقوان أعلى درجات الاستجابة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات.وأبقى للأرصاد الجوية في اليوم الأربعاء على إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من الطقس السيئ المؤلف من أربعة مستويات بالبلاد. يتوقع أن يجلب الإعصار أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية.(العربية)