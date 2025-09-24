Advertisement

عربي-دولي

انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1420880-638943124516025171.jpg
Doc-P-1420880-638943124516025171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري الى "أن الأسماء النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة تصدر خلال 24 ساعة".
Advertisement
وأكدت "أن باب الطعون سيفتح ليوم واحد فقط".
أضافت: الترشح لعضوية المجلس سيكون يومي الجمعة والسبت القادمين. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
في ايلول.. اليكم موعد انتخابات مجلس الشعب السوري
lebanon 24
24/09/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: تمثيل كبير لكل مكونات الشعب بالهيئات الناخبة
lebanon 24
24/09/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: حريصون على إنجاح الانتخابات وسيرها بكل شفافية
lebanon 24
24/09/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية للعربية: قد نجري انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية الشهر الجاري
lebanon 24
24/09/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الشعب

يوم واحد

الطعون

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24