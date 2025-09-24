Advertisement

عربي-دولي

حديث عن "اشتباكات" و "عزل".. ماذا يجري في غزة حالياً؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1420900-638943151569953397.webp
Doc-P-1420900-638943151569953397.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انتهاء الجيش الإسرائيلي فعلياً من تطويق مدينة غزة وعزلها عن العالم الخارجي، حيث استولت القوات على مناطق الاشتباكات داخل المدينة ومحيطها، وهو ما أفضى إلى نزوح أكثر من 600 ألف غزي نحو جنوب القطاع.
Advertisement
 
 
وقالت صحيفة "معاريف" إن العشرات من جنود الجيش الإسرائيلي يخوضون قتالاً مفتوحاً في غزة، ويواجهون آخر قوة عسكرية منظمة في حركة "حماس".


ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله زاعماً أن "حماس باتت في مأزق النهاية"، وتصارع حالة ارتباك غير مسبوق".


وأضاف: "لا تعرف عناصر حماس حالياً من أين يأتيها الهجوم، ولا تدرك حجم القوات الإسرائيلية التي تطوق معاقلها".


ووفقا لتقديرات إسرائيلية، تنحصر الاشتباكات حالياً في نطاق محدود للغاية، ولا تسعى "حماس" لمناوشات مع الجيش الإسرائيلي إلا في حالات قليلة، أسفر آخرها عن مقتل الضابط الإسرائيلي (رائد) شاحار نتانيل بوزاغلو، وهو قائد سرية في الكتيبة المدرعة 77.


وتشير التقديرات إلى "تحركات محدودة لعناصر حماس في غزة؛ وهو ما يعطي انطباعاً مؤكداً بترجيح الحركة التموضع والحفاظ على قوة عناصرها".


ولا تنعزل التقديرات عن "إصابة قادة حماس وأفرادها داخل غزة بحالة توتر وضغط"، في وقت قال مصدر أمني لـ"معاريف": "لدينا شهادات عديدة عن أعمال عنف ارتكبها عناصر حماس ضد السكان، بهدف الاحتفاظ بهم كدروع بشرية. رأينا خلال نهاية الأسبوع أن حماس هاجمت قافلة للأمم المتحدة؛ ما يدل على معاناتهم".


كذلك، قال مصدر عسكري آخر: "نعرف المزيد عن وضع حماس في مدينة غزة".


وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية إلى "تزايد إحباط كبار قادة حماس في غزة، في ضوء إصرار إسرائيل السيطرة على المدينة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
السيسي: الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة هو "إفلاس"
lebanon 24
24/09/2025 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ماذا يفعل داعش حالياً"؟ تقرير مهم يكشف
lebanon 24
24/09/2025 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحديث عن "حرب أهلية" مجرد "حكي صالونات"
lebanon 24
24/09/2025 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
24/09/2025 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

معاريف

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24