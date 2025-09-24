حديث عن "اشتباكات" و "عزل".. ماذا يجري في غزة حالياً؟

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انتهاء الجيش فعلياً من تطويق مدينة غزة وعزلها عن العالم الخارجي، حيث استولت القوات على مناطق الاشتباكات داخل المدينة ومحيطها، وهو ما أفضى إلى نزوح أكثر من 600 ألف غزي نحو جنوب القطاع.

Advertisement



وقالت صحيفة " " إن العشرات من جنود الجيش الإسرائيلي يخوضون قتالاً مفتوحاً في غزة، ويواجهون آخر قوة عسكرية منظمة في حركة " ".





ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله زاعماً أن "حماس باتت في مأزق النهاية"، وتصارع حالة ارتباك غير مسبوق".





وأضاف: "لا تعرف عناصر حماس حالياً من أين يأتيها الهجوم، ولا تدرك حجم القوات الإسرائيلية التي تطوق معاقلها".





ووفقا لتقديرات إسرائيلية، تنحصر الاشتباكات حالياً في نطاق محدود للغاية، ولا تسعى "حماس" لمناوشات مع الجيش الإسرائيلي إلا في حالات قليلة، أسفر آخرها عن مقتل الضابط الإسرائيلي (رائد) شاحار نتانيل بوزاغلو، وهو قائد سرية في الكتيبة المدرعة 77.





وتشير التقديرات إلى "تحركات محدودة لعناصر حماس في غزة؛ وهو ما يعطي انطباعاً مؤكداً بترجيح الحركة التموضع والحفاظ على قوة عناصرها".





ولا تنعزل التقديرات عن "إصابة قادة حماس وأفرادها داخل غزة بحالة توتر وضغط"، في وقت قال مصدر أمني لـ"معاريف": "لدينا شهادات عديدة عن أعمال عنف ارتكبها عناصر حماس ضد السكان، بهدف الاحتفاظ بهم كدروع بشرية. رأينا خلال نهاية الأسبوع أن حماس هاجمت قافلة للأمم المتحدة؛ ما يدل على معاناتهم".





كذلك، قال مصدر عسكري آخر: "نعرف المزيد عن وضع حماس في مدينة غزة".