عربي-دولي

في مواقع استهدفتها إسرائيل... صور الأقمار الاصطناعية تكشف ما تقوم به إيران

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:13
أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية أن إيران بدأت في إعادة بناء مواقع الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل بحسب ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية. 
