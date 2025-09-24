Advertisement

اجتماع طارئ في قندهار.. باغرام تثير قلق طالبان من جديد

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:25
أكدت مصادر مطلعة "أن زعيم طالبان يدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن قاعدة باغرام".
وأشارت الى "أن عدد من كبار مسؤولي طالبان في قندهار لحضور اجتماع بشأن باغرام".
أضافت: "زعيم طالبان عقد اجتماعات مع مسؤولين بالحركة وأكد رفض عودة القوات الأجنبية". (العربية)
